Incluido Santiago: DMC emite aviso meteorológico por altas temperaturas en cuatro regiones

Por CNN Chile

13.02.2026 / 07:48

Desde Meteorología detallaron que la condición sinóptica que propició este fenómeno es un “dorsal en altura”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por altas temperaturas.

Desde el organismo detallaron que la condición sinóptica que propició este fenómeno es un “dorsal en altura”.

Las altas temperaturas se presentarán en cuatro regiones desde la tarde del viernes 13 hasta la noche de esta misma jornada.

Desde Meteorología señalaron que un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

¿En qué regiones habrá altas temperaturas?

  • Región de Coquimbo (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)
  • Región de Valparaíso (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)
  • Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • Región O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

