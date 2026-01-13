Gabinete de Kast: Republicanos no descarta a Carter en Seguridad y justifica nombrar a parlamentarios por “magnitud de la crisis”

En conversación con CNN Chile Radio, el diputado republicano abordó la conformación del equipo ministerial que asumirá el 11 de marzo. Ante la opción de que figuras como Rodolfo Carter dejen sus cargos electos para ser ministros, el legislador aseguró que la situación del país requiere "los mejores hombres" y pidió "generosidad" a los partidos de la coalición.

El diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, abordó las definiciones clave para la instalación del próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast. En medio de la expectación por el anuncio del gabinete, programado tentativamente para el 20 de enero, el legislador validó la posibilidad de que autoridades recientemente electas —como parlamentarios o alcaldes— no asuman sus escaños para liderar ministerios, apuntando a que la gravedad de la crisis de seguridad podría requerir decisiones inéditas.

Consultado específicamente sobre si el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, cumple con el perfil para asumir una cartera de Interior o Seguridad, Sánchez evitó confirmar nombres, pero defendió la búsqueda de perfiles especializados, incluso si estos ya fueron electos para otros cargos en los recientes comicios.

“La crisis de seguridad puede demandar medidas excepcionales, quizás no hemos visto algo así antes, que una persona antes de asumir el cargo sea convocado a desempeñar una función de esta naturaleza”, señaló Sánchez, añadiendo que, aunque es una novedad, “aquí lo importante es entender la magnitud de la crisis que estamos enfrentando“.

El parlamentario descartó que recurrir a figuras como Carter, el general (r) Enrique Bassaletti o Cristián Araya revele una “falta de elenco” técnico en el sector. “Los asuntos de seguridad y defensa son materia de alta especialización y en ese sentido no es extraño que sean pocas las personas que tengan un conocimiento amplio”, explicó, enfatizando que llegar a esos ministerios “no es un rol de mera administración“.

El llamado a la generosidad de los partidos

La conversación también abordó las tensiones políticas dentro de la coalición de gobierno entrante. Tras los dichos del presidente de RN, Rodrigo Galilea, quien sugirió que el gabinete debería reflejar el peso de cada partido, Sánchez hizo un llamado a evitar el cuoteo político tradicional.

“Yo lo que pido es generosidad con Chile (…). Estas lógicas donde cada partido, cada sector tiene su cuota, su porcentaje, yo creo que no es la receta que debiésemos aplicar hoy día”, aseveró el diputado.

Respecto a la autodescarte del diputado Johannes Kaiser para integrar el equipo ministerial, Sánchez restó dramatismo a la situación y recalcó que, más allá de nombres propios, lo vital es la cohesión del oficialismo entrante. “Lo importante es que entre los distintos sectores que hoy día conformemos la oposición que vamos a apoyar al próximo gobierno, estemos trabajando unidos”, concluyó el legislador, reafirmando la confianza en que el presidente electo tomará la decisión final sobre su equipo en los próximos días.