San Joaquín: PDI incautó 280 kilos de cables de cobre robados en empresa y detuvo a una persona

Los cables fueron identificados como perteneciente a la Empresa de Ferrocarriles del Estado.

Detectives de la Fuerza de Tarea del Cobre de la Jefatura Nacional de Robos y Focos Criminales (Jenacrof) de la PDI, en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos (SII) fiscalizaron tres locales de compra y venta de metales ubicados en San Joaquín (Región Metropolitana).

En el lugar, se dieron cuenta que la empresa se encontraba trabajando en forma irregular, sin libro de actas de procedencia, sin patente municipal ni iniciación de actividades.

Además, observaron que al interior de la bodega había sacos con cobre en distintos formatos. Incluso, había cables de compañías eléctricas.

Debido al hallazgo, se solicitó colaboración a técnicos especialistas de distintas empresas, y una de ellas logró reconocer el material como cobre de su propiedad.

El subprefecto Cristian Cerda, de la Jenacrof, detalló que se reconocieron 282,5 kilos de cable de cobre perteneciente a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).

“Cabe señalar que estos sujetos que se dedican a la sustracción de cables dejan sin luz a mucha gente por varias horas, entonces no solo es el daño monetario que causan a la empresa, sino que también a la comunidad en sí”, señaló el subprefecto.

Al encontrarse en presencia de especies sindicadas como ilícitas, los efectivos de la PDI detuvieron al encargado del local por el delito de recepción flagrante. Además, el SII clausuraron dos de los tres locales comerciales donde se encontraron los cables sustraídos.