SAG realizó fiscalización simultánea en tres regiones por mosca de la fruta: Se controlaron más de 145 camiones de carga

Un operativo simultáneo del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Carabineros se realizó en tres regiones del país, con el objetivo de reforzar las medidas para evitar el traslado de fruta infestada con mosca de la fruta y prevenir la propagación de plagas, a través de controles documentales y fitosanitarios a vehículos y cargas en tránsito.

En la Región Metropolitana, el procedimiento fue en la ruta 5 Norte a la altura de Lampa. Los otros dos fueron en las regiones de Valparaíso y de O’Higgins.

El SAG detalló que en los tres puntos de control se fiscalizaron más de 145 camiones con carga, siendo la mayoría de ellos de origen brasileño, chileno y argentino.

Asimismo, se controló a alrededor de 20 buses de pasajeros, entregando información sobre la mosca de la fruta y tomando muestras de productos transportados, entre los que había productos cítricos, paltas, manzanas y guayabas.

El subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, comentó que la acción “es parte de la estrategia de control y fiscalización en carretera que desarrollamos para prevenir la propagación de la mosca de la fruta”.

“En el caso del Ministerio de Agricultura, estas acciones buscan controlar el traslado de frutas y hortalizas entre regiones, evitando el movimiento de productos que puedan representar un riesgo fitosanitario. Este trabajo se realiza de manera coordinada entre distintos servicios, tanto en la Región Metropolitana como en O’Higgins y otras zonas del país, fortaleciendo la protección de nuestro patrimonio agrícola”, añadió.

🚛🍇 Reforzamos la vigilancia sanitaria para proteger a nuestro país de la Mosca de la fruta. Junto al @sagchile , @SII_Chile y Carabineros de Chile, desarrollamos un operativo de fiscalización carretera simultáneo en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, con el… pic.twitter.com/pUyDSv105T — Ministerio de Agricultura de Chile 🇨🇱 (@MinagriCL) June 22, 2026

Mientras que el director nacional del SAG, Domingo Rojas, advirtió que la mosca de la fruta “es una plaga cuarentenaria ausente muy importante, que afecta a más de 250 hospederos”.

En esa línea, iniciativas de fiscalización conjunta ayudan a “mantener fuertemente la presión hacia el comercio ilegal y a productos de riesgo que podrían afectar nuestra producción nacional”.

“Al año en el SAG realizamos más de 1.300 fiscalizaciones y decomisamos cerca de 500 toneladas, por lo tanto, es bien importante esta labor coordinada y aprovechamos de agradecer al Servicio de Impuestos Internos y a Carabineros por el apoyo prestado”, acotó Rojas.