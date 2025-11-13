Saffirio revela auditoría en GORE Araucanía: Detectan $80 mil millones sin rendición y acusa “crimen organizado”

El Gobernador de La Araucanía, René Saffirio, dio a conocer los resultados de una auditoría externa que evidencian una masiva falta de rendición de cuentas de más de $80 mil millones transferidos durante la administración anterior. En CNN Chile Radio, el jefe regional afirmó que la magnitud de las irregularidades sugiere la acción de "crimen organizado" y criticó la lentitud de la Fiscalía en las investigaciones.

El Gobernador de la Región de La Araucanía, René Saffirio, encendió las alarmas sobre la gestión financiera en el Gobierno Regional (GORE), al revelar los resultados de una auditoría externa que solicitó al inicio de su mandato. El informe detectó un masivo gasto sin rendición que superaría los $80 mil millones, recursos transferidos principalmente a privados, universidades y otros órganos durante la administración de su antecesor, Luciano Rivas.

En conversación con CNN Chile Radio, Saffirio explicó que la auditoría arrojó una “abstención de opinión”, un concepto contable que se utiliza cuando no es posible acreditar el estado de una materialidad tan grande de recursos, lo que califica como “invasividad”. Esto se suma a las 17 investigaciones en curso por delitos como administración desleal, fraude al fisco, soborno y lavado de dinero.

“Ochenta mil millones de pesos que no se sabe dónde están, que fueron transferidos a privados, que no se rindieron, no se sabe si se cumplió el objetivo para el cual fueron destinados, en fin, es una cifra exorbitante”, sostuvo el gobernador. “No existe en el ámbito de los gobiernos regionales ningún caso que llegue a estas cifras. ¿Cuál es el presupuesto del gobierno regional al año, para tener una referencia? En cifras redondas, 200 mil millones“.

Para Saffirio, la envergadura y la transversalidad de las irregularidades dentro del GORE apuntan a una figura más compleja. “Hay una figura que yo he mencionado que es el crimen organizado y que tiene que ver con que el órgano es el comprometido en su conjunto. No todos los funcionarios, pero el órgano en su conjunto se compromete en acciones que nos llevan a resultados como este“, afirmó.

El gobernador también cuestionó la actitud de su predecesor, Luciano Rivas, quien en 2022 delegó la totalidad de sus firmas y responsabilidades administrativas a sus delegados. “Había allí una decisión de proveerse de un estándar de impunidad antes que se comenzara a conocer los hechos“, manifestó, al tiempo que calificó como “imposible” que el exgobernador no estuviera al tanto de los movimientos de tal magnitud.

#CNNChileRadio | René Saffirio, gobernador de La Araucanía, sobre malversación 44 mil millones: “Aquí hay perjuicio patrimonial, hay delitos, 17 procesos judiciales que están en curso, administración desleal, fraude al fisco y soborno”. 📡Sigue la señal aquí… pic.twitter.com/Dl2D8c6X2n — CNN Chile (@CNNChile) November 13, 2025

Críticas a la Fiscalía por el Caso Convenios

Saffirio se mostró crítico con la labor del Ministerio Público en La Araucanía, acusándolo de lentitud y de tener un sesgo político en la investigación del Caso Convenios.

“Aquí hemos tenido una fiscalía del Ministerio Público, una fiscalía regional que no ha actuado con la debida celeridad, porque cuando hay políticos que han ejercido altas funciones involucrados en hechos delictivos, la verdad es que la lógica del Ministerio Público a nivel nacional ha sido siempre ir seleccionando y jugando al empate entre izquierdas y derechas y no se han enfocado en la responsabilidad institucional que tienen”, sentenció.

El gobernador apuntó que la inacción de la Fiscalía afecta gravemente a una región con urgencias particulares y complejas, y que la lentitud de los procesos “no se puede entender“.

Violencia Rural: El rechazo a “solo cárcel y bala”

Consultado sobre el recrudecimiento de los ataques en la Macrozona Sur, Saffirio se mostró en total desacuerdo con las soluciones de seguridad que han sido planteadas por algunos candidatos presidenciales, como el “cercar” ciertos territorios, una propuesta que catalogó como “fruto del desconocimiento de la realidad”.

El gobernador reconoció que la delincuencia común se ha mezclado con elementos de reivindicación, pero insistió en que el problema de fondo es histórico y requiere una solución política. Su mensaje final fue un rechazo a la simplificación de la crisis.

“Quienes ofrecen solo cárcel y bala no saben que aquello no nos va a llevar a resolver una situación histórica que hay que analizar políticamente para poder avanzar. El problema no es la ausencia de mano dura”, concluyó.