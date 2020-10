Este miércoles, el gobierno se refirió a la detección de un ingreso no autorizado a los servidores de Gobierno Digital, situación que ahora será investigada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y que estará a cargo de la fiscal Alicia Ascencio.

Según indicó el Ministerio Público, se estudia el hecho como un presunto sabotaje informático, por lo que la persecutora ya inició las diligencias investigativas en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI).

@FRCentroNorte inició investigación por presunto sabotaje informático a sitio web Gobierno Digital. Indagatoria está a cargo de Fiscal Alicia Ascencio, quien realiza diligencias investigativas con @PDI_Chile. — Fiscalía CentroNorte (@FRCentroNorte) October 14, 2020

Desde el Ejecutivo aclararon que “no existe evidencia que permita afirmar que haya existido acceso a información relacionada a Clave Única”.

Según Gobierno Digital, “no existe una base de datos en que estén disponibles las contraseñas de Clave Única de los chilenos. Lo que se almacena no es la contraseña, sino un código complejo o cifrado no reversible, que se genera cada vez que se enrola a un usuario. Esto quiere decir que no es posible utilizar una fórmula o función para obtener la contraseña original, a partir de este código cifrado”.

