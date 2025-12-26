Saavedra y la autocrítica oficialista tras triunfo de Kast: “Empezamos a gobernar para las minorías; hay que construir mayoría”

En conversación con CNN Chile Radio, el senador del PS analizó las razones de la derrota oficialista en las presidenciales, apuntando a una desconexión con las demandas urgentes de la ciudadanía. Además, descartó que la norma del reajuste del sector público sea una “ley de amarre” y defendió al ministro Grau ante amenazas de la UDI.

El triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial del pasado 14 de diciembre sigue generando reflexiones al interior de las fuerzas oficialistas. A casi dos semanas del balotaje, el senador del Partido Socialista (PS) y presidente de la Comisión de Trabajo, Gastón Saavedra, entregó un crudo diagnóstico sobre las causas políticas que, a su juicio, pavimentaron la derrota electoral de su sector.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario apuntó a un extravío en las prioridades del actual gobierno y sus partidos aliados, planteando que la agenda se alejó de las necesidades materiales más urgentes de la población. “Nos fuimos de la preocupación principal en el país”, afirmó.

¿Qué dijo Gastón Saavedra sobre la derrota?

Para el legislador, el resultado en las urnas no es solo un revés electoral, sino que evidencia un problema político de fondo, especialmente en un escenario de voto obligatorio que amplió y diversificó el electorado. En ese contexto, Saavedra sostuvo que el progresismo dejó de interpelar a las mayorías sociales.

“Si decimos que en Chile hay 5 millones de chilenos que ganan menos de 611 mil pesos, esa es la preocupación principal. No hay otras que no existan, pero no son las principales”, explicó.

En esa línea, formuló una autocrítica directa sobre el rumbo del oficialismo: “Empezamos a gobernar para las minorías. Desde las minorías hay que construir mayoría y gobernar para las mayorías”.

De cara a la reorganización política a partir de marzo de 2026, el senador planteó la necesidad de articular un proyecto opositor amplio, que incluya a la Democracia Cristiana y al mundo social. “No seamos tan presumidos de creer que desde aquí vamos a derramar ideas. Vamos a gobernar Chile”, señaló.

Gastón Saavedra, senador (PS): "Este es el voto obligatorio. En ese mundo tenemos que interpretar lo que pasó el pasado domingo. Es una derrota electoral, pero también tiene implicancias políticas".

Polémica por la “ley de amarre” y defensa a Grau

En paralelo al análisis electoral, el debate legislativo se ha tensionado por la discusión de la Ley de Reajuste del Sector Público. Desde la oposición entrante se ha acusado al Ejecutivo de intentar instalar una “ley de amarre”, al endurecer los requisitos para la desvinculación de funcionarios a contrata.

Saavedra rechazó esa interpretación y sostuvo que la facultad de despedir se mantiene, aunque con mayores exigencias de fundamentación. “No es una ley de amarre. Usted tiene la facultad de exonerar a las personas; lo que ocurre es que ahora debe justificarlo”, afirmó.

El senador reconoció que el problema de fondo es la ausencia de un Estatuto Administrativo actualizado, lo que genera conflictos recurrentes en cada cambio de gobierno. “El Estado crea programas, contrata gente y luego llega una nueva autoridad que quiere instalar a los suyos. Digamos las cosas como son”, planteó.

Finalmente, el parlamentario defendió al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, frente a la advertencia de la UDI de presentar una acusación constitucional. “Me parece un uso desmesurado y abusivo de una facultad constitucional. Aquí hubo un acuerdo entre trabajadores y gobierno”, concluyó Saavedra.

Gastón Saavedra, presidente de la Comisión del Trabajo del Senado (PS), sobre "Ley de Amerre": "No le dicen la verdad a la gente. 'Quiero esos cupos porque quiero instalar a los míos', díganlo con todas las letras".