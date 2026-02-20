Republicanos por bono del Presidente Boric y déficit fiscal: “Cualquier economista en una privada ya estaría con sobre azul”

En entrevista con CNN Chile Radio, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, fustigó la gestión económica del Gobierno y el pago de bonos presidenciales ante el déficit estructural. Asimismo, descartó que los próximos recortes fiscales afecten derechos sociales y adelantó que durante el primer semestre del mandato de José Antonio Kast se revelará el detalle del ajuste fiscal.

En una nueva edición de CNN Chile Radio, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, abordó la tensa transición política marcada por las cifras del déficit fiscal estructural y las recientes polémicas sobre el gasto público, incluyendo el bono por cumplimiento de metas recibido por el presidente Gabriel Boric.

Con un tono crítico, la dirigente calificó la situación financiera del país como un escenario de “emergencia” que deberá ser intervenido de inmediato por la administración de José Antonio Kast.

Hurtado no escatimó en calificativos para describir los errores en las proyecciones de la Dirección de Presupuestos (DIPRES).

“Es el tercer año consecutivo en que hay un error, yo ya no sé si son errores o horrores. La verdad es que cualquier economista en alguna empresa privada ya lo hubieran tenido con sobre azul hace mucho tiempo”, sostuvo, cuestionando la permanencia de las autoridades económicas ante lo que considera una gestión “bien al debe”.

Consultada sobre los plazos para conocer la “lista detallada” de estos ajustes fiscales, Hurtado adelantó que la hoja de ruta será revelada tras la toma de mando.

“Una vez que se conozca la información desde este gobierno, cuando se llegue el 11 de marzo, es recién ahí cuando tú vas a conocer la realidad. El próximo ministro de Hacienda lo ha señalado: durante el primer semestre se debería tener esa información real sobre la mesa“, precisó la dirigente.

¿Qué dijo Ruth Hurtado sobre el bono presidencial y el gasto público?

La secretaria general vinculó el déficit fiscal con una falta de criterio en la priorización de recursos, mencionando casos como las pensiones de gracia y el bono recibido por el Mandatario.

“Han sido error tras error. Cuando tú vas sumando aquellas cifras, uno dice ‘son cifras pequeñas’, pero finalmente varias gotas sí componen el océano”, explicó. Para la colectividad, el uso de fondos públicos en beneficios para el círculo de confianza del Gobierno actual contrasta con las necesidades urgentes en seguridad y vivienda.

Respecto a las acciones legislativas, Hurtado confirmó que el Partido Republicano no descarta una Acusación Constitucional contra el ministro de Economía, Nicolás Grau.

“Se va a esperar que haya una explicación del ministro y de la directora de la DIPRES el 4 de marzo. Si la bancada llega a la convicción de que hay responsabilidades políticas, el partido va a buscar los votos necesarios”, advirtió.

Contexto del plan de ajuste de José Antonio Kast

Ante la consulta sobre de dónde vendrán los recortes del futuro oficialismo, Hurtado aclaró que los derechos sociales no están en riesgo, pero sí las “licitaciones duplicadas” y los gastos operativos excesivos.

“Hay distintas reparticiones públicas que pagan 13 mil millones en arriendos. Podríamos buscar lugares de Bienes Nacionales para ahorrarle al Gobierno”, ejemplificó. Además, defendió la permanencia de Andrés Jouannet en el futuro gabinete, desestimando las críticas por vínculos empresariales: “Se ha tratado de enlodar una situación por una causa penal de otra persona; me parece desproporcionado”.

Finalmente, Hurtado proyectó que el primer año de mandato será clave para implementar medidas administrativas y proyectos de ley que frenen la crisis institucional, asegurando que la gestión de José Antonio Kast estará centrada en “mejorar la calidad de vida de los chilenos más que en dejar conforme a un sector político”.