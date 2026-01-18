País incendios forestales

Rutas hacia el Biobío se mantienen cerradas debido a incendios forestales

Por CNN Chile

18.01.2026 / 12:32

Las regiones de Ñuble y Biobío se mantienen bajo estado de catástrofe y con alerta roja por la emergencia.

Diversas rutas hacia la zona sur del país se mantienen cerradas debido a la emergencia por los incendios forestales.

En detalle, se mantienen sin circulación de tránsito:

  • Autopista del Itata
  • Ruta Concepción-Cabrero
  • Ruta Concepción-Florida
  • Ruta Tomé-Penco

En tanto, se reportó que la Ruta de la Madera se encuentra abierta, pero con una alta congestión.

Por otro lado, desde la plataforma Transporte Informa recomendaron a la población no viajar desde Santiago al Biobío si no es estrictamente necesario

Lee también: Incendios forestales: Transporte Informa recomienda no transitar desde Santiago hasta el Biobío

“Recomendamos NO transitar desde Santiago a la Región del Biobío de forma innecesaria, para facilitar desplazamientos de emergencia y evacuación en varias comunas de Concepción. Incendio forestal de gran dimensión y sin control, afecta a la zona”, se indicó.

Hasta ahora hay al menos 16 personas fallecidas producto de los incendios forestales.

El presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío.

