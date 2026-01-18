Rutas hacia el Biobío se mantienen cerradas debido a incendios forestales
Por CNN Chile
18.01.2026 / 12:32
{"multiple":false,"video":{"key":"yiLueegQV62","duration":"00:00:34","type":"video","download":""}}
Las regiones de Ñuble y Biobío se mantienen bajo estado de catástrofe y con alerta roja por la emergencia.
Diversas rutas hacia la zona sur del país se mantienen cerradas debido a la emergencia por los incendios forestales.
En detalle, se mantienen sin circulación de tránsito:
- Autopista del Itata
- Ruta Concepción-Cabrero
- Ruta Concepción-Florida
- Ruta Tomé-Penco
En tanto, se reportó que la Ruta de la Madera se encuentra abierta, pero con una alta congestión.
Por otro lado, desde la plataforma Transporte Informa recomendaron a la población no viajar desde Santiago al Biobío si no es estrictamente necesario
“Recomendamos NO transitar desde Santiago a la Región del Biobío de forma innecesaria, para facilitar desplazamientos de emergencia y evacuación en varias comunas de Concepción. Incendio forestal de gran dimensión y sin control, afecta a la zona”, se indicó.
Hasta ahora hay al menos 16 personas fallecidas producto de los incendios forestales.
El presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío.