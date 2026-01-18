Incendios forestales: Transporte Informa recomienda no transitar desde Santiago hasta el Biobío
Por Valentina Sánchez Cárdenas
18.01.2026 / 10:26
Tanto en el Biobío como en Ñuble se decretó Estado de Catástrofe debido a la emergencia.
Graves incendios forestales afectan las regiones del Biobío y de Ñuble.
Durante la madrugada de este domingo, el presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en ambas regiones, debido a la magnitud de la emergencia.
Asimismo, desde la plataforma Transporte Informa llamaron a la población a no hacer viajes desde Santiago hasta el Biobío si no es necesario.
“Recomendamos NO transitar desde Santiago a la Región del Biobío de forma innecesaria, para facilitar desplazamientos de emergencia y evacuación en varias comunas de Concepción. Incendio forestal de gran dimensión y sin control, afecta a la zona”, se indicó.
A esta hora se realiza un Cogrid Nacional, liderado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto a otros ministros y autoridades nacionales, quienes coordinan acciones y recursos con los equipos de respuesta de Ñuble y Biobío.