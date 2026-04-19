Adolescente frustró robo en su casa en Maipú: Se defendió con un cuchillo y asaltante quedó en estado grave

El hecho ocurrió en calle La Trilla, Maipú, donde el joven se enfrentó a un intruso que había ingresado a la vivienda. El presunto asaltante terminó herido de gravedad y fue detenido tras llegar a un centro asistencial.

Un adolescente de 17 años frustró un robo al interior de su domicilio la noche del sábado en la Región Metropolitana, en un hecho que terminó con el presunto asaltante gravemente herido y detenido horas más tarde.

El suceso ocurrió en calle La Trilla, Maipú, cuando el joven se encontraba solo en el domicilio y advirtió la presencia de un hombre que sustraía especies desde el interior del inmueble.

Según explicó el teniente Juan Carlos Letelier, de la Prefectura Santiago Rinconada, “al percatarse de esta situación, este joven concurre hasta la cocina donde toma un arma cortopunzante, en este caso un cuchillo, para defenderse”.

El uniformado agregó que “el delincuente se abalanzó sobre este joven, ocasionándole una lesión en su antebrazo, pero en el forcejeo que ocurre, el delincuente también salió lesionado a la altura de su garganta”.

Tras el enfrentamiento, el adolescente fue trasladado al SAR Michelle Bachelet, donde recibió atención médica y quedó fuera de riesgo vital.

El presunto autor del robo, en tanto, abandonó el lugar herido y luego llegó por sus propios medios hasta el Hospital El Carmen, donde fue identificado por Carabineros y detenido.

Se trata de un hombre de 39 años que permanece internado en estado grave. Se informó que su control de detención se realizará en la medida en que su estado de salud lo permita.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros.