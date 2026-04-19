“Derrocado por la CIA en 1973”: The Strokes sorprendió al proyectar imagen de Salvador Allende durante show en Coachella

La banda neoyorquina incluyó la imagen del expresidente de Chile durante “OBLIVIUS”, en una secuencia audiovisual de tono político que también aludió a otros episodios internacionales.

El paso de The Strokes por el festival Coachella 2026 causó sorpresa entre los fans nacionales al incluir un guiño político directo a de Chile.

La presentación de la banda en el segundo fin de semana del festival de música incluyó la proyección una imagen del expresidente Salvador Allende acompañada de la frase “Derrocado por la CIA en 1973”.

Su inclusión se produjo durante la canción OBLIVIOUS, en el tramo final del show

Este estuvo acompañado por un video montaje que mostraba imágenes de líderes y figuras políticas que, según la pieza visual, habrían sido apartados o abatidos en operaciones asociadas a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

También fueron mencionados otros episodios latinoamericanos como el accidente de avión en el que falleció exmandatario de Ecuador Jaime Roldós, en 1981. “Sospecha de participación de la CIA”, leyó la pantalla.

El segmento terminó con un mensaje sobre Irán, en el que se afirmaba que más de 30 universidades habían sido destruidas durante la guerra de Estados Unidos contra ese país.

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En lo musical, el show estuvo compuesto por 15 canciones y repasó buena parte del repertorio más conocido del grupo, con temas como Hard to Explain, You Only Live Once, The Adults Are Talking, Someday y Reptilia.

Esta presentación marcó, además, el regreso de The Strokes al escenario principal de Coachella en esta edición del festival.

La banda neoyorquina, formada por Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti, es una de las agrupaciones más influyentes del resurgimiento del garage rock y del rock alternativo de comienzos de los 2000, con discos como Is This It, Room on Fire y The New Abnormal.