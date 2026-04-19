Pulso Ciudadano: Aprobación de Kast cae al 33,3% y desaprobación alcanza su máximo desde el inicio del Gobierno

En cuanto al gabinete de Gobierno, el ministro mejor evaluado es Iván Poduje, mientras que la peor evaluada es Mara Sedini.

Este domingo se dieron a conocer los resultados de la última encuesta Pulso Ciudadano, realizada por Activa Research entre el 15 y 17 de abril, los que muestran un retroceso en el respaldo a la gestión del Presidente José Antonio Kast.

La aprobación del Mandatario se situó en un 33,3%, mientras que la desaprobación escaló hasta el 53,3%, cifra que representa el nivel más alto de rechazo desde que asumió el cargo en marzo pasado.

La confianza en la figura presidencial también experimentó una caída significativa en esta medición. Si en diciembre de 2025, bajo su condición de Presidente Electo, un 36% de la población declaraba tener “total o mucha confianza” en él, ese indicador descendió al 24,6% en la presente quincena.

Por otra parte, la desconfianza aumentó del 38,9% registrado en diciembre al 51% actual.

También, el estudio abordó la controversia generada por el almuerzo privado que el jefe de Estado sostuvo con cerca de 70 excompañeros de universidad en el palacio de Gobierno. Un 46,5% de los consultados calificó este hecho como “muy grave o grave”, frente a un 31,8% que lo consideró “poco grave o nada grave”.

Asimismo, un 47,4% de la ciudadanía manifestó su desacuerdo con que la sede presidencial se utilice para actividades personales, a pesar de que el Presidente reside en el lugar. No obstante, existe un leve predominio de acuerdo respecto a la residencia presidencial propiamente tal, con un 41% a favor de que el Mandatario viva en el Palacio de La Moneda.

Respecto a la evaluación del equipo ministerial, la aprobación del Gabinete se situó en un 27,0%, con una desaprobación que llega al 59,5%. Entre los secretarios de Estado más conocidos por la opinión pública destacan Ximena Rincón, ministra de Energía; Natalia Ducó, titular de Deportes; y Mara Sedini, ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob).

En cuanto a la evaluación de desempeño, Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, lidera las valoraciones positivas con un 46,4%, seguido por Claudio Alvarado en Interior con un 45,7%. Por el contrario, la titular de la Segegob registra la mayor evaluación negativa con un 49,7%.