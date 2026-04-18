Sabrina Carpenter y Madonna brillaron en Coachella 2026 con un cruce generacional del pop

Carpenter invitó a Madonna al tramo final de su presentación en el festival de música estadounidense, donde ambas interpretaron clásicos como “Vogue” y “Like a Prayer”.

Sabrina Carpenter convirtió su presentación en Coachella 2026 en uno de los episodios más comentados del segundo fin de semana del festival al sumar a Madonna como invitada sorpresa sobre el escenario.

El cruce ocurrió durante la noche del viernes 17 de abril en Indio, California, en el marco de la edición número 25 del evento, que este año se realiza entre el 10 y el 12, y el 17 y el 19 de abril.

Carpenter, en tanto, figura entre los nombres principales del cartel oficial de esta versión.

La aparición de Madonna, por su parte, no fue un simple cameo. La artista se integró al tramo final del set de Carpenter durante Juno, en un segmento que describió como un relevo simbólico entre dos generaciones del pop.

A partir de ahí, ambas interpretaron Vogue, uno de los sencillos más reconocibles de Madonna y originalmente publicado en 1990, antes de dar paso al estreno en vivo de I Feel Free, canción que formará parte de Confessions II, el próximo álbum de la estrella.

La colaboración cerró con Like a Prayer, otro de los títulos más emblemáticos de su catálogo, esta vez acompañado por un coro en escena.

La actuación marcó la primera vez que I Feel Free se escuchó completa en vivo, pocos días después de que Madonna anunciara el disco como una continuación de Confessions on a Dancefloor, el álbum que lanzó en 2005.

Sobre el escenario, la reina del pop también subrayó el carácter especial de la instancia: “Hace 20 años, un día como hoy, actué en Coachella. Estaba en la carpa de baile y fue la primera vez que presenté Confessions on a Dance Floor parte uno en Estados Unidos”.

Luego añadió: “Fue una emoción enorme, y es una emoción estar de vuelta. Es un momento de círculo completo. Es muy significativo para mí”.