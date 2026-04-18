$3 mil millones en premio que todavía no son entregados: Clienta de Enjoy exige millonario monto ante tribunales

La mujer asegura que luego de ver el premio en la máquina en la que estaba jugando, personal se acercó a ella y le dijo que había sido un error de software.

Una clienta presentó ante el 3° Juzgado de Policía Local de Viña del Mar una acción judicial contra el casino Enjoy, luego de que acusara que la empresa se negara a pagar un premio que asciende a $3.816.219.496.

Según lo informado por LUN, la afectada, identificada como Lilian Tumani, sostiene que la máquina tragamonedas modelo African Diamond indicó que había obtenido dicho monto.

Sin embargo, ella sostiene que los encargados del recinto argumentaron un error de software para invalidar el resultado. Posteriormente, apagaron el equipo.

El abogado Hugo Botto, representante de la denunciante, explicó que el proceso se encuentra en una etapa de medida prejudicial probatoria.

En esta instancia, el tribunal ordenó a la empresa la entrega de las cámaras de seguridad del salón correspondientes a la jornada del incidente, ocurrido en noviembre de 2025.

La defensa de la afectada sostiene que en el breve video se observa a Tumani tras obtener el premio, pero acusan que el casino omitió exhibir las maniobras posteriores realizadas por el personal. Por esta razón, la parte querellante anunció la presentación de una denuncia infraccional y una demanda de indemnización de perjuicios, amparada en la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor (LPDC), buscando el pago total del pozo y una compensación por daño moral.

En paralelo a la arista judicial, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) inició una investigación para determinar si existen faltas administrativas en los protocolos del establecimiento.

Por su parte, la administración de Enjoy Viña del Mar declinó entregar referirse a la situación por el proceso judicial vigente.