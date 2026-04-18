Fiscal nacional Ángel Valencia reconoció deuda del Fondo Solidario: Envió comprobante de pago a la prensa

El caso salió a la luz tras un cruce de datos del CRUCH y organismos públicos que detectó a miles de funcionarios entre los morosos del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Según la investigación, Ángel Valencia figuraba con una deuda de 218 UTM.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, reconoció que mantenía una deuda asociada al Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU).

Esto, luego de que una investigación periodística lo incluyera entre los altos funcionarios públicos que figuraban como morosos en ese sistema de financiamiento estudiantil.

Tras la publicación, en tanto, el propio Valencia sostuvo que la situación ya había sido regularizada y que la obligación fue pagada antes de que se difundiera el reportaje.

¿Qué pasó?

El caso salió a la luz a partir de una revisión de datos del último informe de deudas del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), consignada por Meganoticias, que detectó a miles de funcionarios públicos entre los deudores del sistema.

Dentro de aquel contexto, la investigación identificó a más de 30 altos funcionarios del Congreso, la Contraloría General de la República y la Fiscalía Nacional.

Entre ellos, aparecía Ángel Valencia, quien, según el reportaje, mantenía una deuda de 218 UTM, equivalente a poco más de $15 millones.

Tras la difusión de esos antecedentes, Valencia fue consultado por la prensa y posteriormente envió a Radio Bío Bío un comprobante de deuda con un monto distinto al informado inicialmente.

Según ese documento, la suma adeudada ascendía a 75,51 UTM, es decir, poco más de $5,2 millones.

Al respecto, el fiscal nacional explicó: “Hay una diferencia entre el monto publicado y el pagaré reprogramado que corresponde a intereses; yo egresé hace más de 30 años”.

En esa misma declaración, el jefe del Ministerio Público aseguró que la situación ya estaba regularizada.

“No tengo deuda con la universidad por crédito universitario. Tuve un saldo pendiente del último año de mi carrera, y está pagado antes de la publicación de la nota. Pero está todo pagado, intereses incluidos”, reiteró a Radio Bío Bío.

De acuerdo con el comprobante citado por dicho medio, el pago fue realizado el 10 de abril de 2026.

¿Qué es el Fondo Solidario de Crédito Universitario ?

El Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) es un mecanismo de financiamiento para estudiantes de universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH).

Está destinado a cubrir total o parcialmente el arancel de referencia de una carrera, y que luego debe ser devuelto una vez iniciado el período de cobro.

La deuda se expresa en UTM, contempla un interés anual del 2% y, en general, comienza a exigirse dos años después de la última matrícula, con pagos anuales equivalentes al 5% de los ingresos del año anterior, bajo las reglas establecidas por la Ley N.º 19.287.