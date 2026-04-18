Hombre muere tras ataque a disparos afuera de su casa en Pedro Aguirre Cerda

La víctima fue interceptada cuando salía de su domicilio por un grupo que descendió de un vehículo y comenzó a disparar. En el lugar se levantaron cerca de 50 evidencias balísticas.

Un hombre de 35 años murió la madrugada de este sábado tras recibir múltiples disparos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana.

El ataque ocurrió cerca de las 00:30 horas en la intersección de Cooperación con Fraternal, cuando la víctima salía de su domicilio.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima fue interceptada cuando salía de su domicilio.

El fiscal Sergio Ortega señaló que “aparentemente lo habrían estado esperando, disparan y luego huyen de inmediato”, una hipótesis inicial que apunta a un ataque planificado.

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Según la información reunida hasta ahora, un vehículo llegó hasta el lugar y desde él descendieron tres sujetos armados, mientras un cuarto individuo habría permanecido al volante.

Los atacantes abrieron fuego de manera casi simultánea y escaparon en el mismo automóvil tras concretar el homicidio.

En el sitio del suceso, los equipos especializados levantaron cerca de 50 evidencias balísticas.

Sobre ese punto, Ortega detalló que se encontraron “aproximadamente 50 evidencias balísticas de distinta índole”, consistentes con la participación de “tres disparadores quienes de manera casi simultánea efectúan los disparos en contra de la víctima”.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) junto a la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI).

Desde la PDI, en tanto, el subcomisario Diego Guajardo, de la Brigada de Homicidios Sur, afirmó que “la víctima fue abordada por estos tres disparadores, efectivamente mientras salía de su domicilio”, y agregó que “existen antecedentes que se trataría de armamento automático”.

Aunque vecinos y testigos intentaron auxiliar al hombre tras el ataque, la víctima murió en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.

La persona fallecida corresponde a un ciudadano chileno de 35 años que mantenía antecedentes penales, principalmente por delitos contra la propiedad, aunque no registraba causas vigentes al momento del crimen.

Las diligencias continúan con revisión de cámaras de seguridad, levantamiento de evidencia y toma de declaraciones, mientras las autoridades buscan establecer la dinámica del ataque, su eventual móvil y la identidad de los responsables.

Hasta ahora, no se han informado detenidos.