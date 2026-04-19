Papa León XIV descarta enfrentamiento con Donald Trump: “No me interesa en absoluto”

El primer papa estadounidense sostuvo que varios comentarios sobre su viaje no han sido precisos y recalcó que su mensaje sobre la paz fue preparado antes de las críticas de Trump.

Luanda, Angola (CNN) — El papa León XIV dijo el sábado que “no le interesa” debatir con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e insistió en que su viaje a África está centrado en la construcción de paz, no en un enfrentamiento personal.

El primer papa estadounidense, al hablar con periodistas a bordo del avión papal en ruta desde Camerún a Angola, afirmó que la “situación política” provocada por los ataques de Trump en su contra generó algunos comentarios inexactos durante su gira de 11 días por África.

Antes de que León partiera en su recorrido por cuatro países el pasado 13 de abril, el mandatario lanzó duras críticas contra el pontífice a través de su plataforma Truth Social, con cuestionamientos que continuaron durante varios días.

Pero el sábado, el papa señaló que no busca debatir con Trump y que “cierta narrativa” en torno al viaje fue alimentada por la “situación política” creada por el presidente.

El Papa León XIV habla con periodistas a bordo de un vuelo desde Yaundé, la capital de Camerún, a Luanda, capital de Angola, el sábado. Luca Zennaro/Pool/Reuters vía CNN Newsource

“Ha habido una cierta narrativa (sobre la visita) que no ha sido precisa en todos sus aspectos, pero debido a la situación política creada cuando, el primer día del viaje, el presidente de Estados Unidos hizo algunos comentarios sobre mí”, dijo el papa a bordo del avión entre Yaundé y Luanda. “Gran parte de lo que se ha escrito desde entonces ha sido más bien comentarios sobre comentarios, intentando interpretar lo que se ha dicho”.

El pontífice apuntó al discurso que pronunció el jueves en Bamenda, Camerún, en el que habló de un mundo devastado por “un puñado de tiranos” y de líderes que gastan “miles de millones de dólares” en la guerra.

“La intervención que di en la reunión de oración por la paz hace un par de días fue preparada hace dos semanas, mucho antes de que el presidente hubiera comentado algo sobre mí y sobre el mensaje de paz que estoy promoviendo”, dijo durante el vuelo de este sábado. “Y, sin embargo, fue interpretada como si yo estuviera intentando debatir nuevamente con el presidente, lo cual no me interesa en absoluto”.

Más tarde, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, publicó en X que estaba “agradecido con el papa León por decir esto”.

“Mientras la narrativa mediática alimenta constantemente el conflicto —y sí, desacuerdos reales han ocurrido y seguirán ocurriendo—, la realidad suele ser mucho más compleja”, escribió Vance, quien es un converso al catolicismo.

“El papa León predica el evangelio, como corresponde, y eso inevitablemente significa que ofrecerá sus opiniones sobre los temas morales del momento. El presidente —y toda la administración— trabajan para aplicar esos principios morales en un mundo desordenado”.

A bordo del avión hacia Argelia el 13 de abril, León respondió a los ataques del presidente en internet, al señalar que no temía a la administración Trump y que seguiría impulsando su mensaje de paz. Pero en los últimos días se ha visto un choque sin precedentes —aunque en gran medida unilateral— entre un papa estadounidense y un presidente estadounidense.

La visita del papa a África es la más larga de su pontificado y lo lleva a un continente donde la Iglesia católica está creciendo. Según estadísticas del Vaticano, alrededor de una quinta parte de los católicos del mundo vive en África.

“Vengo principalmente a África como pastor, como cabeza de la Iglesia católica, para estar, celebrar, alentar y acompañar a todos los católicos de África”, dijo León este sábado.

Agregó que su paso por África trata sobre “el diálogo, la promoción de la fraternidad, la verdadera comprensión, la aceptación y la construcción de paz con personas de todas las religiones”.