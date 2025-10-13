País región del biobío

Tragedia en la Ruta de la Madera: Trabajador muere tras deslizamiento de tierra en Coronel

Por CNN Chile

13.10.2025 / 19:58

La víctima fue encontrada sin vida por voluntarios de Bomberos que acudieron al lugar tras recibir la alerta del incidente.

Una persona falleció este lunes en la comuna de Coronel, Región del Biobío, producto de un deslizamiento de tierra ocurrido en la Ruta de la Madera, a la altura del kilómetro 17.

De acuerdo con el reporte entregado por la Unidad de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Coronel, el accidente se produjo en un frente de trabajo donde, según explicó el encargado de la unidad, Jaime Seguel, la inestabilidad del terreno provocó que el hombre quedara completamente sepultado, recogió Radio Biobío.

Las autoridades aún investigan las causas exactas del colapso, mientras equipos de emergencia mantienen monitoreo en la zona ante el riesgo de nuevos deslizamientos.

La víctima sería un trabajador de faenas en el área, aunque su identidad no ha sido confirmada oficialmente.

