Rubio felicitó a Kast por triunfo en las presidenciales: “Estados Unidos espera colaborar con su administración”

El secretario de Estado dedicó algunas palabras al mandatario electo apuntando a que esperan colaborar en el fortalecimiento de la seguridad regional y de "revitalizar nuestra relación comercial".

El republicano José Antonio Kast es el presidente electo de Chile para el periodo 2026 – 2030, tras vencer en el balotaje a la carta oficialista Jeannette Jara, por un 58,1% contra un 41,8%.

Tras conocerse los resultados consolidados que ya daban como ganador a Kast distintas figuras internacionales comenzaron a expresarle sus felicitaciones.

Uno de ellos fue el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien a través de su cuenta de X felicitó al republicano y adelantó algunas expectativas del país norteamericano.

“Felicitaciones al presidente electo de Chile José Antonio Kast por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”, se lee en la publicación de Rubio.