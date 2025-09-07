Romería al Cementerio General 2025: Cortes y desvíos en Santiago este domingo 7 de septiembre

La actividad, que recuerda a las víctimas de la dictadura, obliga a modificar recorridos de buses y autos particulares. Revisa aquí las rutas alternativas.

Carabineros informó que este domingo 7 de septiembre se implementarán cortes y desvíos de tránsito en Santiago debido a la tradicional romería al Cementerio General, en memoria de las víctimas de la dictadura.

Dichas modificaciones estarán vigentes entre las 09:00 y las 15:00 horas, afectando tanto a la locomoción colectiva como a vehículos particulares.

La marcha comenzará en Plaza Los Héroes y avanzará por Morandé, Agustinas, San Antonio y avenida Recoleta, hasta llegar al camposanto.

La institución recomendó planificar con antelación los desplazamientos y utilizar rutas alternativas para evitar congestiones.

La institución llamó a organizar los traslados con anticipación y considerar opciones alternativas para evitar atochamientos. Además, recordó que la actividad congregará a un alto número de personas, por lo que se recomienda precaución en las zonas aledañas.

Principales desvíos de tránsito

Oriente a poniente: Los buses serán desviados desde Providencia por Manuel Montt, Curicó, Vidaurre, Sazié y Vergara, para reincorporarse a la Alameda. Los autos particulares deberán circular por Salvador, Marín, Eleuterio Ramírez y Vergara.

Poniente a oriente: Los buses que transiten por la Alameda tomarán avenida España, Blanco Encalada, Tupper y avenida Matta. Los autos particulares utilizarán Almirante Latorre, Club Hípico, Ercilla, Tupper, El Parque, avenida Matta y Santa Rosa hasta llegar a Diagonal Paraguay.

Norte a sur: El transporte público deberá salir de Recoleta a la altura de Dorsal y continuar por Fermín Vivaceta hasta avenida Santa María. Los vehículos particulares deberán desviarse por avenida México, Santa Laura, Independencia y Domingo Santa María.

Sur a norte: Tanto los buses como los vehículos que circulen por Bellavista deberán tomar Loreto, avenida Perú y El Salto, para luego retomar su trayecto por Recoleta.