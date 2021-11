Rodrigo Rojas Vade, el todavía convencional de la ex Lista del Pueblo, reconoció que usó catéteres para aparentar un tratamiento oncológico falso. También admitió que mediante una rifa recaudó $13 millones para costear el cáncer que nunca padeció.

Esto se conoce por la declaración judicial dentro del caso en que se le acusa por perjurio y estafa. Como parte de su discurso, señaló que “respecto de o que se me consulta sobre mi apariencia física, debo señalar que se debe a una decisión personal, que traigo desde el año 2003, y no tiene relación con darle más sustento a mi supuesta enfermedad”.

También indicó que “sin embargo, respecto al uso de catéteres, puedo señalar que fueron puestos por mí con la finalidad de aparentar un supuesto proceso de tratamiento médico relacionado con mi supuesto cáncer“. De esta manera, el falso diagnóstico médico es lo que más complica al constituyente que hace meses dejó de asistir al ex Congreso Nacional, pero que aún no puede renunciar al cargo por el que sigue recibiendo un sueldo.

Su abogado, Tomás Ramírez, sostuvo que “lo que me ha informado es que ya donó los sueldos y que lo hizo de manera anónima a más de una instancia solidaria”. Hasta ahora, el paradero de las supuestas donaciones es desconocido.

Lee también: Mesa de la Convención ofició al Congreso para que tome acción respecto al caso de Rojas Vade

El Ministerio Público, en tanto, busca determinar si Rojas Vade incurrió en una eventual recaudación ilegal y en hechos que podrían avanzar a la configuración de otros delitos.

“Se inicia la investigación por parte del Ministerio Público por dos delitos: Primero por perjurio, por la falsedad de la declaración de patrimonio e intereses, y segundo, por una eventual estafa a partir del engaño supuesto que podrá existir“, describió el abogado Claudio Valdivia, destacando que “por eso es tan importante que el Ministerio Público pueda tener acceso a sus cuentas bancarias: Hay que tener presente que el imputado negó el acceso voluntario“.

“Solo realicé una rifa y fue acá en la ciudad de Santiago, la cual fue promocionada a través de mis cuentas de Instagram y Facebook, actividad en la cual fui apoyado por mi hermana”, señaló Rojas Vade en su declaración, agregando que “mi hermana me apoyó en la publicación y promoción en redes sociales y la venta de números” y que “en relación al dinero recaudado, debo señalar que fue un monto aproximado de $13 millones”.

“Respecto a la firma para levantar mi secreto bancario, debo indicar que no la proporcionaré, así como tampoco deseo autorizar la obtención de información relacionada con fichas clínicas y tratamiento que no haya proporcionado voluntariamente”, declaró. No obstante el Ministerio Público formalizó la solicitud judicial y ya obtuvo la autorización para acceder a esa ficha clínica. Por ahora, el órgano está a la espera de que se discuta el levantamiento del secreto bancario el próximo siete de diciembre; Dos factores que serán determinantes par la resolución del caso.