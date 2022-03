(Agencia UNO) – El convencional Rodrigo Rojas Vade presentó ayer viernes formalmente su renuncia a la Convención Constitucional tras ingresar un documento oficial.

Esto ocurre luego de que se publicara en el Diario Oficial la nueva ley que permite la renuncia de los convencionales constituyentes.

“Por este acto presento mi renuncia al cargo de Convencional Constituyente, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de la República, fundada en hechos graves que afectan severamente mi desempeño y ponen en riesgo el funcionamiento de la Convención”, señala en el documento.

Además, añade “tal como lo expresé públicamente en septiembre de 2020, decidí renunciar a mi cargo luego de reconocer que mi estado de salud no se originaba en un cáncer sino que en otras enfermedades, e informé que dejaría de trabajar en la Convención hasta que se me permitiese renunciar formalmente”.

Lee también: “El pueblo será protagónico”: 5 frases que marcaron el primer discurso del presidente Gabriel Boric

“En ese momento no podía renunciar ya que eso solo era posible en el caso de una enfermedad grave que impida el ejercicio del cargo. Mi estado de salud jamás me impidió ejercer mis funciones dentro o fuera de la Convención, participé activamente e incluso fui vicepresidente de la misma, por lo que no cumplía con el requisito establecido en el artículo 60 de la Constitución para renunciar”, agrega.

Así recalca que “mi gravísimo error y el daño que causé ya no afectarán el trabajo de la Convención ni servirán para la campaña política de quienes quieren mantener un sistema injusto, contra el que miles se alzaron a partir del 18 de octubre de 2019”.