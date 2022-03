En la jornada de este viernes, el presidente Gabriel Boric realizó su primer discurso como mandatario desde el balcón del Palacio de La Moneda. Desde entregarle protagonismo al pueblo chileno, reconocer el trabajo de los gobiernos anteriores, y anticipar que trabajarán en las 40 horas laborales, la redistribución de la riqueza y resolver el conflicto que existe en la Araucanía, fueron las frases destacadas que puedes revisar a continuación.

“El pueblo será protagónico”

El mandatario inició su discurso agradeciendo a las personas presenten y participaron del proceso de los últimos años. “El pueblo de Chile es protagónico de este proceso y no estaríamos aquí sin las movilizaciones de todos ustedes”, explicó.

A su vez, sostuvo que “quiero que sepan que no estamos aquí solo para llenar cargos (…) Llegamos aquí para entregarnos en cuerpo y alma al compromiso de hacer mejor la vida en nuestra patria”.

“No partimos de cero”

El presidente Boric también contextualizó el momento que se encuentra viviendo, pero insistiendo en que son parte de algo más grande. “Chile tiene una larga historia y este día nos inserta en una historia larga de nuestra república. Es hacernos parte de una historia que nos excede a todos, pero al mismo tiempo le da forma y sentido y dirección a nuestra mirada”, enfatizó.

También homenajeó el trabajo hecho por gobiernos anteriores, desde José Manuel Balmaceda hasta Michelle Bachelet. “Porque aquí pasó Balmaceda y su dignidad chilena. Pedro Aguirre Cerda y su gobernar es educar, citando a Valentín Letelier. Por aquí también pasó Eduardo Frei Montalva y la promoción popular. El compañero Salvador Allende y la nacionalización de cobre. Patricio Aylwin y la recuperación de la democracia. Michelle Bachelet abriendo caminos inexplorados con la protección social”, explicó.

“Necesitamos redistribuir la riqueza”

Sin embargo, ese anuncio no fue el punico anuncio de las nuevas iniciativas que implementarán en este nuevo mandato. El presidente Boric aseguró que es necesario redistribuir la riqueza para poder garantizar la paz social.

“Sabemos que la economía sigue resentida y que el país necesita volver a ponerse de pie, crecer y repartir de manera justa los frutos de este crecimiento. Porque cuando no hay distribución de la riqueza, cuando la riqueza se concentra en unos pocos, la paz es muy difícil. Necesitamos redistribuir la riqueza que producen los chilenos y chilenas”, indicó.

“La solución no es y no será la violencia”

También dedicó parte de su discurso a definir cual será su política para enfrentar la crisis de violencia que se vive en la macrozona sur. En este espacio advirtió que la respuesta no será la violencia.

“Quiero decir que en el sur tenemos un problema. En conflicto, que no es como se denominaba la pacificación de la Araucanía, luego decían el conflicto mapuche, y no lo es. Es el conflicto entre el Estado chileno y un pueblo que tiene derecho a existir. Y ahí la solución no es y no será la violencia. Trabajemos incansablemente para reconstruir las confianzas después de tantas décadas de abuso y de despojo”, expresó.

En esa misma línea, agregó que “el reconocimiento para existir de un pueblo será nuestro será nuestro objetivo y el camino será el dialogo, la paz, el derecho y la empatia, con todas las víctimas, sí con todas las víctimas”.

“Necesitamos reparar las heridas”

Por último, destacó la prioridad para resolver la crisis social que se generó en octubre del 2019, anunciando que el día de ayer retiraron las querellas contra los denominados “presos de la revuelta”. “Necesitamos reparar las heridas que quedaron del estallido social. Y por eso el día de ayer hemos retirado las querellas por la Ley de Seguridad de Interior del Estado“, sentenció.

Respecto al futuro del país en esta temática, confesó que “tenemos la convicción que como chilenos y chilenas tenemos que volver a encontrarnos y vamos a trabajar intensamente en aquello. Lo hemos conversado con los familiares de los presos y saben que estamos en ello”.