Carter: “La primaria de la izquierda va a entregar un candidato potente, competitivo y un rival difícil de vencer”

El exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, advierte que, a pesar de las críticas al gobierno actual, la izquierda cuenta con una sólida organización y candidatos competitivos que podrían representar un desafío significativo para la derecha en las próximas elecciones presidenciales.

De cara a las próximas elecciones presidenciales, el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, expresó que, aunque muchos en la oposición creen que la izquierda no tendrá un papel relevante, esta está mejor organizada y es un rival formidable para la derecha.

En entrevista con El Mercurio, Carter indicó que la organización de la izquierda, pese al actual descontento con el gobierno, les otorga una ventaja sobre la derecha.

“Hay mucha gente en la oposición y en la derecha en particular que cree que la izquierda no tiene nada que decir en la próxima elección, yo creo que ese es un gravísimo error. Este ha sido el peor gobierno desde la vuelta a la democracia, pero pese a ello son rivales formidables, tienen una capacidad de organizarse y de ordenarse para conseguir el poder que la derecha no tiene,” afirmó Carter.

En su análisis, destacó el caso de Carolina Tohá, quien, después de ser considerada políticamente perdida, ha logrado reactivar su carrera y cuenta con un importante respaldo electoral. Según Carter, Tohá es una candidata con biografía, talento y mucha motivación, por lo que no debe ser subestimada.

Asimismo, Carter reflexionó sobre los próximos movimientos de los partidos que componen la izquierda, como el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista. En particular, mencionó a Jeannette Jara, la candidata del PC, quien, según el exalcalde, tiene un perfil similar al de la expresidenta Bachelet, lo que le otorga una buena imagen ante la ciudadanía.

“Jeannette Jara tiene un parecido indudable con la Presidenta Bachelet, tiene una buena evaluación en la ciudadanía y si el PC le imprime energía y la organización territorial que tiene el comunismo en nuestro país, hace perfectamente posible que en una primaria Jeannette Jara le podría llegar a ganar a Carolina Tohá,” expresó Carter.

Carter también mencionó que otros posibles candidatos de la izquierda, como Gonzalo Winter, a pesar de ser considerado inviable por muchos, podrían sorprender en una primaria competitiva.

Finalmente, Carter advirtió que la derecha debe actuar con rapidez y claridad para organizar primarias, pues, de no hacerlo, solo favorecerán el crecimiento de la izquierda en los próximos meses.

“La primaria de la izquierda va a entregar al final un candidato muy potente, muy competitivo y un rival que no va a ser fácil de vencer“, concluyó Carter.