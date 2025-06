La crítica de Carter a Boric por respuesta ante bombardeo de EEUU a Irán: “Lo hace mal en relaciones internacionales”

El exalcalde de La Florida acusó que el Mandatario “confunde sus intereses personales con intereses de Estado” y defendió la acción militar estadounidense contra Irán.

Rodolfo Carter, exalcalde de La Florida, criticó la reacción del Presidente Gabriel Boric frente al bombardeo que Estados Unidos realizó contra instalaciones nucleares en Irán.

“No tengo que sumar un comentario más, él lo hace mal en relaciones internacionales. Confunde sus intereses personales con intereses de Estado”, afirmó Carter en el programa Mesa Central de Canal 13.

El exjefe comunal defendió la acción militar estadounidense y señaló que la amenaza no es ajena a la región. “Estados Unidos optó por una medida bastante radical, pero que le permite terminar de una vez con el riesgo de que la energía nuclear mal usada por Irán pueda afectar a todo el mundo”, explicó.

“La política chilena se ha olvidado que en la frontera norte se detectó hace mucho tiempo la presencia de agentes iraníes. Hoy Irán colabora con el gobierno boliviano en energía nuclear. No es algo que solo le importe al hemisferio norte”, añadió.

Carter sostuvo que Boric prioriza afinidades ideológicas por sobre la diplomacia. “Puedo tener una posición más o menos favorable de un determinado presidente, pero cuando me relaciono con la primera potencia del planeta, o con China, lo primero es el interés de Chile, y no la barra brava que me anima”, concluyó.