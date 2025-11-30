País oposición

Rodolfo Carter aborda un eventual triunfo de Kast en segunda vuelta: “Aprendimos del peor, y el peor es Gabriel Boric”

Por CNN Chile

30.11.2025 / 12:56

El exalcalde de La Florida además aseguró que "el presidente Kast no va a ser el Presidente Boric. Kast hizo un viaje mucho más largo de aprendizaje y maduración, y de entender que va a tener que gobernar con un amplio arco de gente".

El senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter (Ind-Republicano) se refirió a la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicano) del próximo 14 de diciembre.

En conversación con The Clinic, Carter aseguró que “es probable que tengamos una votación muy alta y que José Antonio Kast termine siendo electo presidente de la República con la votación más alta que un hombre o una mujer haya tenido en cantidad de votos”.

“Pero tal como lo he conversado con él, este es el minuto de la máxima humildad, porque aprendimos del peor, y el peor es Gabriel Boric. Gabriel Boric fue electo hace cuatro años con la mayor votación de la historia de Chile y él entendió que este era un mandato para hacer lo que él quería. ¿Qué dijo él? Que iba a sepultar al neoliberalismo. Pero terminó empobreciendo a Chile, lo dejó más inseguro y dividido, y lejos de terminar con el liberalismo, terminó fortaleciéndolo. La lección que aprendimos del peor es que en segunda vuelta gobiernas con una mayoría muy diversa a tus ideas“, añadió.

En esa misma línea, frente a un eventual triunfo de Kast en el balotaje, apuntó a que “el presidente Kast no va a ser el Presidente Boric. Kast hizo un viaje mucho más largo de aprendizaje y maduración, y de entender que va a tener que gobernar con un amplio arco de gente, que si bien nos parecemos en muchas cosas, tenemos matices. Por eso reitero: no es que me hayan tenido que garantizar nada o firmar un compromiso. No. Es simplemente porque todos tenemos claro que lo que nos une son estos grandes desafíos”.

“Y a diferencia de Boric, que solo está pensando en su retorno, José Antonio Kast sabe que tiene cuatro misiones: derrotar al terrorismo y la delincuencia, terminar con la inmigración ilegal, volver a echar a andar la economía del país y entregar en cuatro años más la banda a un hombre o mujer de su sector político”, sentenció Carter.

