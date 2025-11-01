“Rodadas de Halloween”: 10 detenidos, 201 motos incautadas y más de 4.800 controles realizados

El teniente coronel Rodrigo Pérez, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, explicó que la práctica de las “rodadas” tiene origen en el extranjero y que se ha trasladado al país. Durante la noche del 31 de octubre se realizaron más de 4.800 controles.

En redes sociales se han viralizado diversos videos en el marco de Halloween, donde se observan masivas “rodadas”, en las que motociclistas disfrazados recorren la ciudad con parlantes.

Según explicó el teniente coronel Rodrigo Pérez, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, esta cultura proviene del extranjero.

Dado lo ocurrido en experiencias anteriores, se han articulado diversos servicios, incluyendo al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la Policía de Investigaciones (PDI) a través de su área de Extranjería, Senda, las municipalidades y otras instituciones, todos enfocados en los puntos donde se concentraban estas actividades o donde se convocaba a reunirse.

Durante la noche del 31 de octubre se realizaron cerca de 4.800 controles: 1.340 de identidad y 3.494 de vehículos en Santiago.

En total, 10 personas fueron detenidas: 4 con orden de detención vigente, 2 por infracciones a la Ley de Drogas, 1 por amenaza a la autoridad, 1 por apropiación indebida y 2 por otro tipo de delitos.

El teniente coronel Pérez detalló que se detectaron algunos hechos asociados al incumplimiento de la normativa de tránsito y “situaciones que, obviamente, como institución debemos denunciar”.

Durante las fiscalizaciones realizadas por Carabineros se incautaron o dejaron fuera de circulación 24 automóviles y 201 motocicletas.

Sin embargo, el diputado Jaime Araya, a través de su cuenta de X, mostró registros de “rodadas” en la Región de Antofagasta: “Motos sin patentes, sin respetar semáforos, haciendo carreras, piruetas y poniendo en riesgo la vida de las personas”.