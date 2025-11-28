Robot creado en Chile guiará a visitantes del nuevo Centro Espacial Nacional: Será controlado por personas con discapacidad

El robot fue desarrollado por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Usach, la FACh y Teletón. Revisa las principales novedades del robot.

Este jueves, la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, visitó el laboratorio donde se construye “Stelarbot”, el primer robot inclusivo creado en Chile.

Este innovador robot se desempeñará como guía de los visitantes del futuro Centro Espacial Nacional de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), que se inaugurará en diciembre en Cerrillos.

El robot fue desarrollado por el Laboratorio de Emprendimiento e Innovación del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), la FACh y Teletón.

Combina inteligencia artificial y sistemas de operación remota para facilitar su interacción con los usuarios, reconociendo instrucciones y respondiendo consultas. Para ello, está dotado de una pantalla, cámaras y múltiples sensores.

Si bien en una primera etapa el robot inclusivo funcionará como anfitrión y guía, su diseño considera la expansión de sus capacidades para asumir en el futuro tareas más complejas dentro del nuevo Centro Espacial Nacional.

Será controlado por personas con discapacidad

“Stelarbot” está siendo desarrollado junto a personas con discapacidad pertenecientes a la Teletón, con el fin de que opere en el Centro Espacial, según explicó Lorena Delgado, subdirectora de Inclusión con el Medio del Departamento de Ingeniería Industrial de la USACH.

“El robot va a estar en el hall y quien va a tripular el robot va a estar en su oficina. Tiene inteligencia artificial, tiene programación robótica, es un robot que realmente tiene mucha tecnología. Y se va a desplazar con un sistema oruga, porque evidentemente va a hacer el recorrido por el CEN”, sostuvo Delgado.

El director médico nacional de Teletón, Bruno Camaggi, destacó el significado del proyecto desde el punto de la inclusión laboral de personas con discapacidad: “Hemos avanzado como país, pero cuando vemos la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral, tenemos una brecha todavía muy importante. Las personas con discapacidad aportan su experiencia y es finalmente en esa diversidad donde dan miradas distintas y uno encuentra soluciones distintas, que no las vería si en el equipo fuéramos todos iguales”.

Finalmente, Delpiano sostuvo que “el que sea fabricado en Chile no quiere decir que sea fabricado completamente en una sola parte; podemos integrar partes. Tenemos tres grandes fábricas, empresas estratégicas de las Fuerzas Armadas, y por cierto estamos en todas trabajando en esta ‘triple hélice’ que le hemos llamado, que le permite a Chile dar un salto tecnológico”.