Valparaíso: roban $10 millones desde sucursal de Western Union en Plaza Sotomayor

Cuatro sujetos sustrajeron dinero en efectivo desde la caja fuerte de la oficina de transferencias, golpearon a una trabajadora y escaparon hacia la parte alta de la ciudad.

Cuatro delincuentes robaron más de $10 millones desde una sucursal de Western Union ubicada en el sector de Plaza Sotomayor, en Valparaíso, la mañana del sábado 13 de septiembre.

De acuerdo con información preliminar, los individuos ingresaron al local por el acceso principal, intimidaron a los trabajadores —uno de ellos portaba un arma de fuego— y golpearon en la cabeza a una funcionaria antes de dirigirse a la caja fuerte.

En el lugar sustrajeron un monto superior a los $10 millones, tanto en pesos chilenos como en moneda extranjera. Tras el robo, huyeron hacia la parte alta del puerto, aparentemente por el sector de Tomás Ramos.

Carabineros efectuó el primer procedimiento en el sitio, mientras la Brigada de Robos de la PDI quedó a cargo de la investigación. Se revisan cámaras de seguridad del interior y exterior del local para dar con los autores del delito.

El hecho se suma a otros episodios recientes que han afectado la seguridad en el centro de la ciudad, por lo que autoridades locales han reiterado el llamado a fortalecer la prevención en sectores de alto flujo turístico y comercial.