País peñalolén

Turbazo en Peñalolén: cinco encapuchados irrumpen en domicilio, golpean al dueño y escapan con el auto familiar

Por CNN Chile

26.09.2025 / 07:31

Un grupo de cinco sujetos forzó los accesos de una vivienda en calle Martín Rivas cerca de las 05:00 del jueves 25 de septiembre. Amenazó con cuchillos al dueño de casa, lo golpeó y huyó con el vehículo familiar y artículos electrónicos.

Durante la madrugada del jueves 25 de septiembre, una familia de Peñalolén, en la Región Metropolitana, fue víctima de un turbazo.

El hecho se registró alrededor de las 05:00 horas en una vivienda ubicada en calle Martín Rivas, cuando cinco sujetos encapuchados forzaron los accesos para ingresar al inmueble.

Una vez dentro, los delincuentes amenazaron con cuchillos al dueño de casa y lo golpearon con los puños, mientras su esposa e hijos permanecían en el segundo piso. El hecho dejó a la familia en estado de shock por la violencia ejercida.

Los antisociales llegaron en un automóvil con encargo por robo, el cual abandonaron tras concretar el delito. En la huida sustrajeron el vehículo de la familia, además de diversos electrodomésticos y artículos electrónicos.

