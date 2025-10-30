Detienen a cinco nuevas personas por el robo millonario en el museo del Louvre en Francia

La fiscal de París confirmó que entre los detenidos hay un sospechoso que podría haber integrado el comando que sustrajo joyas valoradas en más de 100 millones de dólares.

La policía francesa detuvo a cinco nuevas personas vinculadas al robo de joyas en el museo del Louvre, ocurrido el pasado 19 de octubre en París. Entre los arrestados, uno podría haber integrado el comando que ingresó al recinto y sustrajo piezas valoradas en más de 100 millones de dólares.

La fiscal de París, Laure Beccuau, informó que las detenciones se realizaron la noche del miércoles en distintos puntos de la capital y su periferia. “Uno de ellos figuraba efectivamente como uno de los objetivos de los investigadores; lo teníamos en la mirilla”, señaló en conversación con la radio RTL.

Aunque las pesquisas avanzan, las joyas robadas aún no han sido encontradas. Se trata de ocho piezas de la corona francesa, entre ellas una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.

Cómo ocurrió el robo

El asalto, calificado por las autoridades como una operación “de alta precisión”, fue ejecutado por un comando de cuatro hombres que ingresó al museo a través de un montacargas instalado en la vía pública. Con una sierra de disco, forzaron las vitrinas donde se exhibían las joyas y escaparon en dos motocicletas conducidas por cómplices.

Durante la huida, los ladrones dejaron caer una corona perteneciente a la emperatriz Eugenia, la cual resultó dañada. Su restauración será “delicada”, advirtió Beccuau.

Según la fiscal, los peritajes revelaron rastros de ADN que vinculan a uno de los nuevos detenidos con la escena del crimen. Los otros arrestados podrían aportar información sobre la planificación y ejecución del robo.

La policía también realizó allanamientos en varias comunas de París, aunque sin resultados positivos respecto al paradero del botín. “Estas joyas son invendibles; cualquier persona que las compre se haría culpable de encubrimiento”, advirtió la fiscal, haciendo un llamado a devolver las piezas.

Dos sospechosos anteriores, de 34 y 39 años, ya habían sido formalizados y encarcelados el pasado fin de semana. Ambos reconocieron parcialmente su participación en el atraco.