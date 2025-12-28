Robo frustrado en Maipú: Funcionario de la PDI disparó contra asaltantes y uno murió en el lugar

La víctima del intento de robo se identificó como funcionario policial y repelió el ataque con su arma institucional.

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) abatió a uno de los tres asaltantes que intentaron robarle su vehículo la noche del sábado en la comuna de Maipú, en el sector poniente de la Región Metropolitana.

Los otros dos involucrados huyeron del lugar y permanecen prófugos, mientras la Fiscalía y la PDI desarrollan diligencias para esclarecer la dinámica del hecho.

El intento de robo ocurrió entre las 20:30 y 21:30 horas en el sector de Providencia con Isabel Riquelme, cuando el detective, que regresaba desde su unidad, fue abordado mientras se encontraba al interior de su automóvil.

Según los primeros antecedentes, al menos uno de los asaltantes portaba un arma de fuego y otro un objeto contundente.

Ante la amenaza, el detective se identificó como funcionario policial y utilizó su arma de servicio, disparando en contra del grupo.

Uno de los atacantes resultó herido y murió en el lugar, mientras que los otros dos escaparon.

El prefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, explicó que “el funcionario policial, haciendo uso de su arma de servicio, efectúa diversos disparos, al menos uno, el cual impacta a uno de estos sujetos, quien cae fallecido a los metros del lugar”.

El fallecido tenía antecedentes

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre fallecido tenía 21 años y registraba dos condenas vigentes por receptación de vehículos, una de ellas en cumplimiento con firma ante Gendarmería.

El fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, señaló que la investigación apunta a tres objetivos: determinar la dinámica del hecho, ubicar a los otros dos involucrados y periciar el arma encontrada en el sitio del suceso para establecer si estaba inscrita y operativa.

“El funcionario policial (…) fue abordado al interior de su vehículo por parte de tres sujetos, repeliendo con su armamento de servicio esta agresión armada”, indicó el persecutor.

Hasta ahora, no hay evidencia de disparos hechos contra el detective, aunque se recuperó un arma en las cercanías que será sometida a análisis balístico.

En tanto, se revisan cámaras y testimonios para identificar a los prófugos y determinar la proporcionalidad y legalidad del uso de arma de servicio. El funcionario no resultó herido.

Por instrucción del Ministerio Público, en el sitio trabajaron la Brigada de Investigación de Robos (BIRO) Occidente, la Brigada de Homicidios Metropolitana y el Laboratorio de Criminalística Central (Lacrim).