“Clientas” aprovecharon evacuación por incendio para robar artículos en Mall Plaza Norte

Por Michel Nahas Miranda

29.12.2025 / 07:31

El hecho quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, donde se observa a un grupo de mujeres sustrayendo productos desde locales comerciales mientras el recinto era evacuado por una emergencia en Huechuraba.

Un grupo de mujeres aprovechó la evacuación del Mall Plaza Norte para robar productos desde distintos locales comerciales, en medio de la emergencia provocada por un incendio registrado la tarde del domingo en la comuna de Huechuraba.

El siniestro afectó a cerca de 150 bodegas ubicadas en las inmediaciones del centro comercial, lo que obligó a evacuar completamente el recinto ante el riesgo de propagación del fuego. Hasta el lugar concurrieron equipos de Bomberos y personal de emergencia para controlar las llamas y resguardar la seguridad de trabajadores y visitantes.

Aprovecharon la emergencia para robar

Sin embargo, mientras locatarios y clientes abandonaban el mall siguiendo las instrucciones de evacuación, un grupo de mujeres ingresó a algunos locales y sustrajo diversos productos. La acción quedó registrada por cámaras de seguridad y fue difundida posteriormente en redes sociales.

En las imágenes, que se viralizaron rápidamente, se observa cómo las involucradas actúan en pocos segundos, tomando artículos desde los estantes y retirándose del lugar sin percatarse de que estaban siendo grabadas.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si las personas involucradas fueron identificadas o detenidas. Tampoco se ha detallado el avalúo de las especies sustraídas.

El incendio que originó la evacuación fue controlado tras varias horas de trabajo de Bomberos.

