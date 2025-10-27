Cinematográfico robo a dos empresas en Santiago: Delincuentes realizaron un forado para millonario hurto

Los desconocidos sustrajeron especies avaluadas en más de $30 millones tras perforar un muro para acceder a dos bodegas colindantes en la comuna de Santiago.

Durante la madrugada de este lunes se registró un millonario robo a dos empresas ubicadas en la comuna de Santiago, Región Metropolitana. Los delincuentes realizaron un forado en una pared para ingresar a los recintos, llevándose especies avaluadas en más de $30 millones.

De acuerdo a lo que informó T13, el hecho ocurrió en la intersección de calle Sargento Aldea con San Diego, donde las víctimas constataron los daños y el hurto al llegar a primera hora de la mañana. Según los antecedentes preliminares, los sujetos aprovecharon la madrugada para romper el muro que separaba dos bodegas y pasar de una a otra sin ser detectados.

Uno de los encargados relató que los antisociales sustrajeron equipos y herramientas de alto valor. “Entré y me percaté de que había un forado. Revisando, aproximadamente nos robaron un estimado de $28 millones, y al vecino le sustrajeron alrededor de 20 mil dólares más herramientas que utilizan ellos”, señaló.

Además, desde una de las empresas los delincuentes robaron una grúa industrial, utilizada para mover material dentro de las bodegas. Los propietarios sospechan que los autores planificaron el ataque con anticipación, dado el tamaño del forado y la precisión con que se ejecutó el robo.

El caso quedó a cargo del Ministerio Público, que instruyó diligencias a personal especializado para revisar cámaras de seguridad del sector y levantar huellas que permitan identificar a los responsables.