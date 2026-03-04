Robó dos galletas carioca y terminó en la cárcel: Tribunal de Chillán condenó a sujeto por robo con intimidación

El sujeto portaba un arma de aire comprimido con la que intimidó a la vendedora del local comercial ubicado en la comuna de Bulnes.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán condenó a Víctor Raúl Ortiz Baeza a la pena de cumplimiento efectivo de 5 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito consumado de robo con intimidación.

Dicho delito ocurrió en noviembre de 2024, en la comuna de Bulnes, en la Región de Ñuble e involucró dos paquetes de galletas por un valor total de $600.

Según lo informado por el Poder Judicial -en fallo unánime- el tribunal aplicó también a Ortiz Baeza las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

La sentencia acreditó que el 9 de noviembre de 2024, el condenado llegó hasta un local comercial en compañía de otro sujeto.

Posteriormente, deja un rifle de aire comprimido en el mesón del comercio y le pide a la víctima dos paquetes de galletas. Luego de percatarse que habían cámaras de seguridad -de acuerdo a la sentencia- “toma el arma que estaba sobre el mesón, apunta a la víctima y le quita las galletas que aquella tenía en sus manos, apropiándose de estas con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño, dándose a la fuga del lugar con las especies en su poder”.

Dichas especies correspondían a dos paquetes de galletas Carioca, de Fruna, las que tienen un valor aproximado de $300 cada una.