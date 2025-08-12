A plena luz del día: sujeto se lleva dispensador de agua desde un cesfam en Temuco

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre sacó con total calma un dispensador de agua del Cesfam Pedro de Valdivia en Temuco. El robo ocurrió mientras pacientes esperaban atención.

Un insólito robo se registró en Temuco, Región de La Araucanía, cuando un sujeto fue captado escapando con un dispensador de agua desde el Cesfam Pedro de Valdivia.

Las imágenes muestran cómo el individuo, parcialmente encapuchado, tomó tanto la base como el bidón del dispensador y salió caminando por la puerta principal, sin levantar sospechas inmediatas.

El hecho ocurrió en plena jornada de atención y mientras pacientes esperaban recibir asistencia médica.

De momento no se conoce la identidad ni el paradero del responsable. Las autoridades revisan las grabaciones para dar con su ubicación.