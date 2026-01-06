Robo en la Catedral de Santiago: Desconocidos entraron de noche y sustrajeron artículos religiosos

Los sujetos forzaron los ingresos del recinto religioso.

La noche de este lunes, un grupo de sujetos ingresó a la Catedral de Santiago, ubicada frente a la Plaza de Armas, en pleno centro de Santiago, y robó algunos utensilios religiosos.

Los individuos forzaron los candados e ingresos del recinto religioso, llevándose artículos que datan desde el siglo XVIII e incluso algunos elementos de plata.

Entre los objetos sustraídos había candelabros y signos litúrgicos.

El obispo auxiliar, monseñor Alberto Lorenzelli, señaló que “el valor es sobre todo espiritual por todo lo que significa. Pero también tiene un valor material, porque son de plata y porque tienen una historia, una larga historia de quien ha construido y ha querido entregar a esta catedral el signo de reconocimiento de esta iglesia matriz que nos representa a todas las iglesias aquí de Santiago”.

“Se han llevado candelabros, se llevaron otros signos litúrgicos que acompañan esta Catedral”, detalló, añadiendo que el robo “significó romper los candados, las cadenas, todas las formas de seguridad” y que es probable que los objetos robados se pongan en venta en el mercado irregular.

El monseñor indicó que esperar poder recuperar estos “signos espirituales que representan a cada uno de nosotros”.

Además, expresó que “es muy doloroso que hoy también en nuestras Iglesias no podamos tener esa tranquilidad y esa seguridad para que las personas puedan venir a rezar, puedan venir a ofrecer aquí inquietudes, esperanzas, dolores, porque siempre vivimos en signos de gran inseguridad y de gran preocupación”.

Personal de Carabineros se encuentra en el lugar realizando las diligencias correspondientes, a la espera de recibir instrucciones por parte del Ministerio Público.