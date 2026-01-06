País catedral de santiago

Robo en la Catedral de Santiago: Desconocidos entraron de noche y sustrajeron artículos religiosos

Por Valentina Sánchez Cárdenas

06.01.2026 / 10:46

Los sujetos forzaron los ingresos del recinto religioso.

La noche de este lunes, un grupo de sujetos ingresó a la Catedral de Santiago, ubicada frente a la Plaza de Armas, en pleno centro de Santiago, y robó algunos utensilios religiosos.

Los individuos forzaron los candados e ingresos del recinto religioso, llevándose artículos que datan desde el siglo XVIII e incluso algunos elementos de plata.

Entre los objetos sustraídos había candelabros y signos litúrgicos.

Robo en la Catedral de Santiago: Desconocidos entraron de noche y sustrajeron artículos religiosos/Captura Carabineros

Robo en la Catedral de Santiago: Desconocidos entraron de noche y sustrajeron artículos religiosos/Captura Carabineros

El obispo auxiliar, monseñor Alberto Lorenzelli, señaló que “el valor es sobre todo espiritual por todo lo que significa. Pero también tiene un valor material, porque son de plata y porque tienen una historia, una larga historia de quien ha construido y ha querido entregar a esta catedral el signo de reconocimiento de esta iglesia matriz que nos representa a todas las iglesias aquí de Santiago”.

“Se han llevado candelabros, se llevaron otros signos litúrgicos que acompañan esta Catedral”, detalló, añadiendo que el robo “significó romper los candados, las cadenas, todas las formas de seguridad” y que es probable que los objetos robados se pongan en venta en el mercado irregular.

El monseñor indicó que esperar poder recuperar estos “signos espirituales que representan a cada uno de nosotros”.

Además, expresó que “es muy doloroso que hoy también en nuestras Iglesias no podamos tener esa tranquilidad y esa seguridad para que las personas puedan venir a rezar, puedan venir a ofrecer aquí inquietudes, esperanzas, dolores, porque siempre vivimos en signos de gran inseguridad y de gran preocupación”.

Personal de Carabineros se encuentra en el lugar realizando las diligencias correspondientes, a la espera de recibir instrucciones por parte del Ministerio Público.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País PAES 2025: Este es el único colegio municipal que logró entrar al ranking de los 100 mejores
Gobierno ingresa al Congreso el reajuste del sector público: Costo fiscal supera los US$ 1.700 millones en 2026
Abogado querellante de familia de Ronald Ojeda dice que analizan hacerse parte en la causa de EE. UU. contra Maduro
El triunfo de ABCDin contra el Sernac: Suprema confirma fallo que rechazó demanda por infracción a Ley del Consumidor
Robo en la Catedral de Santiago: Desconocidos entraron de noche y sustrajeron artículos religiosos
Becas para la Educación Superior: Revisa cuáles hay, dónde postular, plazos y más