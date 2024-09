Roberto Nicolini recibirá la unción de los enfermos por su delicado estado de salud tras sufrir un infarto

El exanimador de "Pipiripao" sufrió un infarto el fin de semana recién pasado que lo mantiene hospitalizado. "Dios le regale salud y haya Roberto para rato. Está difícil, pero con Fe se puede", escribió en una última actualización su familia.

El recordado actor y animador de televisión, Roberto Nicolini, recibirá la Unción de los Enfermos, debido a su delicado estado de salud tras sufrir un infarto el fin de semana recién pasado.

Así lo dio a conocer, Luz Rivanera, su pareja, y quien ha estado haciendo actualizaciones de su situación a través de las redes sociales de Nicolini.

“Pasó mala noche, pero amaneció sonriente, pero debe estar inmovilizado por tema de coagulación que, al parecer, es tema complejo. El infarto fue muy fuerte y están tratando complicaciones en otros órganos que impactó para normalizar sus funciones y no dejen daños permanentemente”, escribió la mañana del martes.

En la publicación también señaló: “Como es creyente, vendrá un sacerdote a darle el sacramento de la Unción de los Enfermos”.

Durante los últimos días se habló sobre un “pequeño retroceso” en el estado de salud del exanimador de “Pipiripao”, mientras que el lunes se señaló que las próximas 24 horas serían decisivas.

Rivanera manifestó que ahora Nicolini “está cansado, muy cansado, pero no derrotado y agradece cada saludo, cada buena intención en oraciones o meditaciones o lo que sea. Me pidió decir que no está ‘enfermo’, sino que está ‘sanando’, y dice ‘aleluya!’ a cada examen o noticia … como contó su querida amiga Isabel en otro posteo. Es una muletilla con que levanta el ánimo a todo el mundo”.

Y añadió: “Toda noticia de salud, buena o no tan buena, la recibe así porque agradece estar siendo tan bien atendido y con el afecto de tanta gente linda que pide por él. Como siempre dice ‘estamos aquí y ahora vivos, ¿qué puede ser mejor que esto?’. No sé cómo logran mantenerlo inmóvil esta mañana con lo que cuesta que se mantenga quieto. Es un enamorado de la vida. Dios le regale salud y haya Roberto para rato. Está difícil, pero con Fe se puede”.