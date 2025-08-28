RN pide al Tricel inhabilitar a Daniel Jadue como candidato a diputado tras acusación en Caso Farmacias Populares

La petición se basa en el artículo 16 de la Constitución, que impide postular a cargos públicos a personas formalmente acusadas por delitos con penas aflictivas. Cabe recordar que el exalcalde enfrenta cargos por fraude al fisco, cohecho y estafa, mientras su defensa alega persecución política.

Este jueves, Renovación Nacional presentó una solicitud formal ante el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana para pedir la inhabilidad del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, como candidato a diputado por el distrito 9.

La acción fue ingresada por el abogado del partido, Marcelo Brunet, quien argumentó que la solicitud se basa en el artículo 16 de la Constitución, el cual establece que una persona pierde su derecho a sufragio —y por ende, su derecho a ser candidato— si se encuentra acusada por delitos que conllevan pena aflictiva.

La ofensiva de RN se da luego de que la justicia confirmara la acusación presentada por el Ministerio Público contra el militante del Partido Comunista, quien enfrenta cargos por fraude al fisco reiterado, cohecho, estafa y un delito concursal.

“Al confirmarse la acusación por el Ministerio Público del militante comunista Daniel Jadue, corresponde que el Tribunal Electoral Metropolitano se pronuncie declarando que él perdió su calidad de elector, lo que significa que no puede votar ni ser candidato”, explicó Brunet.

El abogado subrayó que esperan que el tribunal acoja la solicitud y declare oficialmente la inhabilidad del exjefe comunal para competir en las elecciones parlamentarias.

Daniel Jadue se encuentra actualmente bajo medidas cautelares y a la espera de un juicio oral, mientras su defensa ha rechazado las acusaciones, denunciando una persecución política.