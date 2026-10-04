Coordinador del PNL llamó “traidor” a Sebastián Piñera: RN exige disculpas públicas y amenaza con suspender todo trabajo político conjunto

Renovación Nacional (RN) advirtió que suspenderá el trabajo político y parlamentario con el Partido Nacional Libertario (PNL) si Gabriel Domínguez, coordinador legislativo de esa colectividad, no se disculpa públicamente y se retracta de sus declaraciones contra el fallecido expresidente Sebastián Piñera.

La advertencia fue planteada por la bancada de diputados de RN mediante una carta enviada por su jefe, Diego Schalper, al diputado Cristóbal Urruticoechea, quien encabeza la bancada libertaria.

El conflicto se originó por declaraciones que Domínguez realizó en el programa Sin Filtros, donde calificó a Piñera como “un traidor” y lo responsabilizó de una supuesta persecución judicial contra funcionarios de Carabineros a raíz del estallido social de 2019.

Ante esos dichos, RN pidió formalmente que el coordinador legislativo libertario se retracte.

“Tales expresiones no constituyen una mera opinión política ni una crítica legítima acerca de las decisiones adoptadas durante su Gobierno, sino que contienen imputaciones que estimamos falsas, gravemente irrespetuosas y de carácter calumnioso”, sostiene la bancada en la misiva.

RN condiciona relación con el PNL a disculpas públicas

En su respuesta, los diputados de RN señalaron que las críticas a las decisiones adoptadas por Piñera durante sus dos administraciones forman parte del debate político legítimo, pero acusaron a Domínguez de haber traspasado ese límite.

La bancada cuestionó que se pueda “faltar a la verdad, atribuir conductas deshonrosas sin antecedentes que las sustenten y emplear un tono ofensivo contra quien ya no se encuentra en condiciones de responder ni de defender personalmente su honra”.

RN también argumentó que los dichos de Domínguez adquieren una dimensión institucional debido a su función dentro de la bancada del PNL.

En ese contexto, solicitó a Urruticoechea que le exija al coordinador legislativo ofrecer disculpas públicas y retractarse de las acusaciones realizadas contra el exmandatario.

“Esperamos que el Partido Nacional Libertario comprenda que esta solicitud no busca impedir el debate político ni limitar el derecho a la crítica. Busca resguardar un estándar mínimo de veracidad, respeto democrático y responsabilidad en la discusión pública”, señala la carta.

La colectividad encabezada por Schalper fue más allá y vinculó directamente el futuro de la relación entre ambas bancadas con la respuesta que entregue el PNL.

“En caso de omitirse esta disculpa pública y la correspondiente retractación, la Bancada de Renovación Nacional suspenderá toda forma de coordinación, diálogo y trabajo político o parlamentario con la Bancada y el Partido Nacional Libertario, mientras esta situación no sea debidamente subsanada”, advirtió RN.