RN respalda a Camila Flores y rechaza medidas disciplinarias por investigación en Fiscalía

La colectividad sostuvo que la senadora está disponible para colaborar con la investigación y afirmó que no corresponde aplicar medidas internas mientras no exista una formalización judicial.

Renovación Nacional descartó aplicar sanciones contra la senadora Camila Flores en medio de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso por un eventual fraude al fisco, y defendió que en esta etapa corresponde respetar la presunción de inocencia.

La postura fue reafirmada por la presidenta del partido, Andrea Balladares, quien señaló en entrevista con Radio Cooperativa que la parlamentaria está dispuesta a colaborar con la indagatoria y sostuvo que, en materias relacionadas con recursos públicos, debe existir total transparencia.

Lee también: Fiscal nacional revela solicitud de Steinert mientras ella trabajaba como fiscal: “Me pidió que intercediera ante el director de la PDI”

En esa línea, la dirigenta afirmó que esperan que la justicia actúe con rapidez, advirtiendo que la demora en el esclarecimiento de este tipo de casos puede generar un daño profundo a la democracia.

Balladares explicó además que en RN existe un criterio definido frente a estas situaciones: cuando uno de sus militantes es formalizado, se suspenden sus derechos dentro del partido. Sin embargo, recalcó que mientras solo exista una investigación en curso, no corresponde adoptar medidas disciplinarias.