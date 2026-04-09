Fiscal nacional revela solicitud de Steinert mientras ella trabajaba como fiscal: “Me pidió que intercediera ante el director de la PDI”

La máxima autoridad del Ministerio Público reveló un nuevo antecedente en medio de la polémica salida de Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones.

El fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, mientras desempeñaba funciones como fiscal regional de Tarapacá.

Esto, en medio de la polémica salida de la subdirectora de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña, sobre la cual se investiga si hubo interferencia de la ministra. Por su parte, la autoridad del Gobierno ha manifestado que dicha salida fue por decisión del director de la PDI.

En este contexto, en conversación con Radio Duna, Valencia reveló que la entonces fiscal Steinert “me llamó -insisto, tal como ha ocurrido otras veces con otros fiscales- y me transmitió su preocupación porque estaban trasladando a funcionarios de la PDI que estaban involucrados directamente en algunas diligencias, en un momento que era muy importante para la investigación”.

Del mismo modo, Valencia aseguró que Steinter “me pidió que intercediera ante el director de la PDI para que -en la medida que fuera posible y estuviera dentro de sus facultades- pudiera dicha medida no llevarse a cabo“.

“Llamé al director de la PDI, Eduardo Cerna, conversé con él, le transmití nuestra preocupación e inquietud por los efectos que podría producir esto en la investigación. Él me transmitió gentilmente las explicaciones respecto a por qué estaba efectuando esos traslados”, añadió.

Finalmente, apuntó que “considerando que él dirige la PDI, me pareció que eran argumentos plausibles. Y se lo transmití a la fiscal estando dentro del ámbito de sus funciones”.