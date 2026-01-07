Ripamonti dice que hubo un “daño severo a las finanzas municipales” tras solicitud de Contraloría a Reginato: Defensa afirma que es “inocente”

El abogado Claudio Alvarado, respecto del juicio de cuentas iniciado por la Contraloría, afirmó que “doña Virginia no ha cometido irregularidad alguna, tal como ya lo han señalado distintos tribunales civiles y penales”.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), se refirió al juicio de cuentas iniciado por la Contraloría General de la República (CGR), en el que se plantea la eventual restitución de más de mil millones de pesos por parte de la exjefa comunal Virginia Reginato. Esto, tras las pérdidas financieras generadas en la Corporación Municipal.

Ripamonti subrayó que dicha cifra representa un “daño severo a las finanzas municipales”, lo que ha tenido un impacto directo en el funcionamiento del municipio. Según explicó, esta situación ha afectado la capacidad de la administración para ejecutar obras, sostener servicios esenciales y responder a las necesidades de la comunidad.

En esa línea, sostuvo que el juicio de cuentas es un procedimiento institucional y jurídico, orientado a determinar responsabilidades personales cuando “el uso de recursos públicos no se ha ajustado a la ley”.

Asimismo, complementó que el municipio colaborará “activamente con los organismos fiscalizadores, facilitando el acceso a la información y reforzando los controles internos”.

Por su parte, la defensa de Reginato, encabezada por el abogado Claudio Alvarado, aclaró en Emol que el juicio de cuentas corresponde a una solicitud del ente contralor.

“Doña Virginia no ha cometido irregularidad alguna, tal como ya lo han señalado distintos tribunales civiles y penales”, expuso el abogado.

Finalmente, precisó que esperan que las investigaciones pendientes confirmen la inocencia de su representada.