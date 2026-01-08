País barrio meiggs

Riña en Barrio Meiggs terminó con cuatro personas heridas: Uno está en riesgo vital

Por CNN Chile

08.01.2026 / 09:35

El hombre en riesgo vital habría recibido un impacto de bala en la cabeza.

Cuatro personas resultaron heridas tras una riña en Barrio Meiggs.

La situación ocurrió la tarde de este miércoles, cuando a eso de las 20:30 horas se produjo una balacera en la calle Conferencia.

Los involucrados son tres ciudadanos chilenos y un ciudadano ecuatoriano.

De acuerdo a la información entregada, uno de los chilenos recibió un disparo en la cabeza y quedó en riesgo vital. El hombre fue trasladado hasta la ex Posta Central.

Un equipo ECOH de la Fiscalía junto a Carabineros llegó hasta el lugar para realizar las pericias correspondientes.

“ECOH junto a Carabineros realiza pericias en el barrio Meiggs, de Santiago Centro, por el homicidio frustrado de cuatro adultos que recibieron impactos balísticos en la vía pública. Uno de ellos está en riesgo vital en el Hospital San Juan de Dios”, informó la Fiscalía.

El mayor Gonzalo Vera, comisario de la 2° Comisaría Santiago Central indicó que “la información que nosotros tenemos, que son propias de una de las víctimas con impactos balísticos, manifestar que desempeñaba funciones como cuidador de los toldos azules“, consigna Radio Bio-Bio.

