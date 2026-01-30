Riesgo sanitario por acopio de ropa tras incendios forestales: Retiran más de 10 toneladas en Penco y Tomé

La acumulación de prendas donadas luego de la emergencia por los incendios llevó a un operativo conjunto entre PDI, Carabineros, municipios y la Seremi de Salud del Biobío para evitar focos de insalubridad en sectores residenciales.

Un operativo de limpieza permitió el retiro de más de 10 toneladas de ropa que se encontraban acopiadas en distintos puntos de las comunas de Penco y Tomé, en la Región del Biobío.

La acción fue encabezada por aspirantes de la Escuela de Investigaciones Policiales de la PDI y alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros, en coordinación con ambos municipios.

La intervención se realizó a solicitud de la Seremi de Salud del Biobío, luego de que se advirtiera que la acumulación de ropa —donada tras los incendios que afectaron a la zona— representaba un riesgo sanitario para la comunidad.

Según se indicó, el acopio desregulado podía favorecer la proliferación de plagas, la generación de focos de insalubridad y otros problemas de salud pública.

En total, más de 80 alumnos participaron en las labores de carga, traslado y disposición final del material, concentrando su trabajo principalmente en los sectores de Punta de Parra, en Tomé, y Lirquén, en Penco.

La planificación consideró la identificación de puntos críticos y la logística necesaria para el retiro del vestuario.

Vecinos del sector habían advertido previamente sobre la presencia de grandes cúmulos de ropa, parte de ella en mal estado o sucia, lo que dificultaba las labores en terreno y agravaba el escenario sanitario, especialmente ante la posibilidad de lluvias que podrían deteriorar aún más las prendas.

Desde las instituciones involucradas destacaron que este tipo de operativos contribuye a mejorar las condiciones sanitarias de las zonas afectadas. Asimismo, autoridades reiteraron el llamado a realizar donaciones de manera responsable, informándose sobre las necesidades reales y utilizando únicamente los canales oficiales habilitados.