Revisar instalaciones, tener un kit de emergencia y más: Experto entrega medidas de seguridad ante sistema frontal

Un nuevo sistema frontal afectará la zona norte y centro-sur del país. Ante esto, la Dirección Meteorológica anunció alarma meteorológica para la Región de Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana por el pronóstico de intensas precipitaciones, fuertes vientos y nevadas.

En la Región Metropolitana, entre el jueves 16 y el sábado 18 podrían registrarse entre 130 y 160 mm en la Cordillera de la Costa y entre 115 y 165 mm en valles y sectores precordilleranos. Incluso, en la zona cordillerana se anuncia la caída de nieve.

Esta emergencia climática podría provocar anegamientos, interrupciones en servicios básicos, cortes de caminos y riesgo de accidentes de tránsito, por lo que las autoridades han llamado a la población a extremar las medidas de prevención.

“La historia confirma que muchos de los accidentes derivados de los sistemas frontales pueden prevenirse con antelación”, agregando que “evaluar el entorno, analizar posibles riesgos y planificar previamente actividades fuera del hogar son acciones que permiten evitar situaciones de emergencias”, sostiene el consultor en Gestión de Riesgos de Desastres de Mutual de Seguridad, Cristián Ramírez.

Por ello, hay una serie de sugerencias para minimizar los riesgos dentro del hogar y los desplazamientos hacia otros destinos.

Recomendaciones para el hogar:

Mantener monitoreo permanente por medios oficiales de los avisos y alertas emitidas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), la Dirección Meteorológica de Chile y las autoridades.

de los avisos y alertas emitidas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), la Dirección Meteorológica de Chile y las autoridades. Limpiar las canaletas , bajadas de aguas y mantener los techos libres de hojas y basura, con el fin de evitar filtraciones o inundaciones.

, bajadas de aguas y mantener los techos libres de hojas y basura, con el fin de evitar filtraciones o inundaciones. Retirar muebles de terraza, maceteros u objetos que se encuentren en el jardín, evitando cualquier tipo de accidente ante una ráfaga de viento.

Eliminar ramas peligrosas cercanas a su hogar que puedan caer debido al viento.

Ante cortes de electricidad, preferir el uso de linternas y no el de velas.

y no el de velas. Contar con un kit de emergencia , el que contenga linterna, radio, botiquín, agua y alimentos no perecibles.

, el que contenga linterna, radio, botiquín, agua y alimentos no perecibles. Ante cualquier filtración de agua, corte inmediatamente la energía eléctrica.

Ante un corte de electricidad, desenchufe los aparatos electrónicos y espere unos minutos tras el retorno de la energía, para volver a conectarlos.

Recomendaciones para desplazamientos: