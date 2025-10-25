País elecciones presidenciales

Revisa aquí si eres vocal de mesa: Servel publicó nómina para elecciones presidenciales y parlamentarias

Por Juan Andrés Galaz Pinto

25.10.2025 / 08:13

Las personas designadas podrán presentar sus excusas entre el 27 y el 29 de octubre, periodo en el que deberán justificar ante la Junta Electoral las razones que les impiden cumplir con esta obligación cívica.

Este sábado 25 de octubre, el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer la nómina de vocales de mesa para las elecciones presidenciales y parlamentarias que se realizarán el próximo domingo 16 de noviembre.

La lista definitiva, que incluirá a los reemplazantes, será publicada el 1 de noviembre, fecha en la que ya no será posible presentar excusas.

Para revisar si fuiste designado como vocal de mesa, debes ingresar al sitio web del Servel en la sección de Consulta de Datos Electorales, escribiendo tu RUT sin puntos y con guion.

La plataforma entregará información sobre tu local de votación, número de mesa y designación como vocal.

