Revelan que principal asesor de la ministra de Seguridad de Kast viajó al extranjero mientras tenía licencia médica

El jefe de gabinete de Trinidad Steinert, Francisco Chambi, realizó un viaje a Perú en 2024, mientras ejercía funciones en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

Recientemente se dio a conocer una nueva controversia relacionada con la ministra de Seguridad del Presidente José Antonio Kast, Trinidad Steinert.

Esto, luego que Ciper revelara que su jefe de gabinete viajó al extranjero con licencia médica, mientras desempeñaba funciones en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

El constructor civil, Francisco Chambi, enfrentó un procedimiento disciplinario luego que Contraloría detectara dos viajes que realizó a Perú a finales de 2024, mientras tenía una licencia médica de 30 días.

Luego de salir del Gobierno Regional, en julio de 2025 Chambi se integró como jefe de gabinete de Steinert mientras ella ejercía como fiscal regional de Tarapacá.

El hoy jefe de gabinete de Steinert fue sobreseido del procedimiento disciplinario luego que su contrato se extinguiera, al no renovárselo.

El señalado medio señala, como respuesta desde el Ministerio de Seguridad, que estaban al tanto de los antecedentes de Chambi, dado que habría viajado por un procedimiento dental en Tacna.

Desde la repartición señalaron que “los antecedentes fueron expuestos antes del ingreso y se revisó la documentación para su ingreso y como fue sobreseído no hay impedimento para no poder integrar el ministerio”.

El nuevo antecedente contra Steinter se revela en medio de las críticas por la polémica la salida de la exjefa de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña.