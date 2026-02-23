País gendarmería

Revelan que Gendarmería ha liberado a 159 presos por error en los últimos 10 años

Por CNN Chile

23.02.2026 / 08:19

Los años en que más errores se produjeron fueron en 2016 y 2018, cuando se le otorgó la libertad de forma irregular a 26 reos en cada año.

Durante las últimas semanas se han producido una serie de liberaciones de reos por error, lo que ha generado críticas contra la labor de Gendarmería, institución liderada por el Ministerio de Justicia.

En este contexto, La Tercera dio a conocer que durante los últimos 10 años, se ha dejado en libertad de forma irregular a un total de 159 presos.

Tanto en 2016 como en 2018 fueron los años en que más se produjo este tipo de irregularidades, con un total de 26 liberaciones cada año.

Por otra parte, en 2023 fue el año de la última década en que menos casos se produjeron, con un total de 6 reos.

La subdirectora operativa de Gendarmería, María Angélica Aguirre, sostuvo que “lamentablemente, las libertades mal otorgadas no son un fenómeno nuevo, ya sea por errores administrativos de los tribunales o negligencias inexcusables de nuestro personal”.

Del mismo modo, subrayó que “en lo que va del año 2026 se han registrado tres casos de libertades concedidas erróneamente debido a negligencias o descuidos de parte de nuestro personal”.

“Ante esta situación, la institución ha mantenido su compromiso con la mejora continua, reforzando la implementación de medidas, tanto preventivas como correctivas, para reducir al mínimo la ocurrencia de este tipo de eventos y fortalecer los mecanismos de control en la gestión de libertades”, sentenció Aguirre.

